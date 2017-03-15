غضب على بنكيران بسبب أجور الموظفين

قرر نشطاء المنظمات الحقوقية والمدنية والنقابية والحزبية، شن حرب قانونية لإسقاط عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، عبر توقيع عرائض سترفع إلى السلطات العليا، ردا على تصريحه الأخير الذي هدد فيه بتقليص أجور الموظفين، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

وأوضحت المصادر أن نشطاء تلك المنظمات، الحقوقية والمدنية والنقابية على الخصوص، استغربوا هروب بنكيران من كشف حقيقة الأسباب التي منعته من تشكيل الحكومة، وتحويل أنظار الأزمة السياسية، بطريقة متعجرفة نحو الموظفين للانتقام منهم بأنهم حتى وإن ثابروا واشتغلوا لن يتم رفع أجورهم، بل عليهم أن يحمدوا الله لأنه لم يقلص من رواتبهم الشهرية، علما أن إصلاح أنظمة التقاعد فرض على الإدارة رفع حجم الاقتطاعات التي مست جزءا هاما من أجورهم الشهرية وبقدرتهم الشرائية.

وأكدت المصادر ذاتها أن نشطاء تلك المنظمات قرروا أيضا خوض معركة ميدانية عبر إحياء المسيرات الشعبية والوقفات احتجاجية في كل مدن المغرب، للتنديد بتصريحات بنكيران، الذي تخصص في إلقاء الخطب دون فهم مغزى كلماته التي يتفوه بها، معتبرا نفسه بارعا في فن الخطابة.

وفاجأ بنكيران 500 ألف موظف وملايين المستخدمين والأجراء بتصريح مباشر يغلق باب أي زيادة مفترضة في الأجور، قبل أن يضيف أن الإضرابات العشوائية ممنوعة، مشيرا إلى أنه وقف ضدها لأن الدولة تضررت كثيرا منها، بحكم تحويلها إلى أيام عطل مؤدى عنها، فساهم ذلك في نشر ثقافة الكسل والتراخي.

وقال بنكيران خلال تجمع لشبيبة حزبه بإقليم الوليدية نهاية الأسبوع “إلا بغاو المغاربة الزيادة في الأجور، هاد شي ماكاينش، وحتى الإضرابات العشوائية ماكايناش، أنا اللي كنظن المرحلة لي فيها تخدم أكثر وغا طلب الله الأجرة ما تنقصش، حيت كانو كيخدموا قل ويطلبو الزيادات”، مضيفا أنه ساهم من خلال وصفته لإصلاح التقاعد في إنقاذ الصناديق من الإفلاس، إذ كان مرتقبا ألا يحصل 300 ألف موظف على درهم واحد في 2021.

أحمد الأرقام

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