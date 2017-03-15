الخميس 16 مارس 2017
غضب على بنكيران بسبب أجور الموظفين

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1 تعليق

  1. 1

    مومن

    بنكيران رجل مختل عقليا .فالعقل الإنتقامي الذي يفكر به عليه ان يدخل إلى مصحة للتشخيص النفسي لأنه مريض بالإنتقام .

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