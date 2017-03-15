الخميس 16 مارس 2017
قاض يشعل فتيل أزمة مغربية إسبانية

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1 تعليق

  1. 1

    مومن

    القاضي من أفراد الشعب وهو يحس كما يحس باقي المغاربة أن سبتة ومليلية والجزر الأخرى هي مغربية وعلى الإحتلال الإسباني أن يسلم الثغور للمملكة المغربية .

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