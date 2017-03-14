فيديو .. إعفاء قنصلة المغرب بأورلي بسبب احتجازها لخادمتها

تصاعد دخان المحاكم ولجأ ضحايا الأحكام إلى «فيسبوك» و«يوتوب»، وضرب الطوق على صوت القضاة وأصبحت أغلب اجتهاداتهم حبرا على ورق في طابور انتظار التنفيذ. ولم يجد وزير العدل والحريات من حل لذلك غير الاعتراف بأنه المسؤول الأول عما آلت إليه أوضاع منظومة القضاء، قاطعا حلم النوم ف... اقرأ المزيد
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2 تعليقات
M04
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M04
KOUN L MASSOULIN 3ARFIN CHA3B ISSTAHALL LIHTIRAM KOUN HTARMOUUUHH.TAHYA LNASS LMRABYA OLLI ANDHA MABADIII