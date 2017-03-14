فيديو ..السليمي: الجزائر تفكر في الحرب على المغرب

تصاعد دخان المحاكم ولجأ ضحايا الأحكام إلى «فيسبوك» و«يوتوب»، وضرب الطوق على صوت القضاة وأصبحت أغلب اجتهاداتهم حبرا على ورق في طابور انتظار التنفيذ. ولم يجد وزير العدل والحريات من حل لذلك غير الاعتراف بأنه المسؤول الأول عما آلت إليه أوضاع منظومة القضاء، قاطعا حلم النوم ف... اقرأ المزيد