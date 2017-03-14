الخميس 16 مارس 2017
فيديو ..السليمي: الجزائر تفكر في الحرب على المغرب

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1 تعليق

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    مصطفى الفداء الدارالبيضاء

    كالعادة حكام الجزائر يريدون تصدير ازماتهم الدبلوماسية و الاقتصادية و الاجتماعية عبر المملكة المغربية الشريفة لامتصاص غضب الشارع الجزائرى لاكن المغاربة ادكياء لن يسقطوا فى الفخ و لن يلبوا رغبة حكام الجزائر فى تصدير ازماتهم الخطيرة
    هناك قوانين دولية و حكام الجزائر مرغمون على تطبيقها و للعلم فحكام الجزائر ركزو على هدف واحدهو التشويش على المملكة المغربية و معروف ان حكام الجزائر خسوا كل اموال الغاز و البترول فى سبيل الحصول على بناء ميناء جزائرى فى الصحراء الغربية المغربية هى نسميها اوهام و امراض العظمة التى اصيب بها عجزة قصر المورادية و تكنة بن عكنون العسكرية

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