فيديو ..السليمي: الجزائر تفكر في الحرب على المغرب

تصاعد دخان المحاكم ولجأ ضحايا الأحكام إلى «فيسبوك» و«يوتوب»، وضرب الطوق على صوت القضاة وأصبحت أغلب اجتهاداتهم حبرا على ورق في طابور انتظار التنفيذ. ولم يجد وزير العدل والحريات من حل لذلك غير الاعتراف بأنه المسؤول الأول عما آلت إليه أوضاع منظومة القضاء، قاطعا حلم النوم ف... اقرأ المزيد
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موقع جريدة الصباح 2016
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مصطفى الفداء الدارالبيضاء
كالعادة حكام الجزائر يريدون تصدير ازماتهم الدبلوماسية و الاقتصادية و الاجتماعية عبر المملكة المغربية الشريفة لامتصاص غضب الشارع الجزائرى لاكن المغاربة ادكياء لن يسقطوا فى الفخ و لن يلبوا رغبة حكام الجزائر فى تصدير ازماتهم الخطيرة
هناك قوانين دولية و حكام الجزائر مرغمون على تطبيقها و للعلم فحكام الجزائر ركزو على هدف واحدهو التشويش على المملكة المغربية و معروف ان حكام الجزائر خسوا كل اموال الغاز و البترول فى سبيل الحصول على بناء ميناء جزائرى فى الصحراء الغربية المغربية هى نسميها اوهام و امراض العظمة التى اصيب بها عجزة قصر المورادية و تكنة بن عكنون العسكرية