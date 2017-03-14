الجزائر تحرض الاتحاد الأوربي على المغرب

دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة أمس الاثنين ببروكسل، الاتحاد الأوربي إلى التعامل مع قضية الصحراء المغربية “بطريقة موافقة للقانون الدولي المعاصر ومطابقة لمحتويات الحكم القضائي” الذي أصدرته المحكمة الأوربية.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش مجلس الشراكة الرفيع المستوى للاتحاد الأوربي والجزائر، “أن المحادثات بين الجانبين انطلقت من الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الأوربية في دجنبر الماضي والذي أكدت فيه أن ” الصحراء لا يمكن أن يعتبر جزءا من المملكة المغربية”.

وأضاف وزير الخارجية أنه بناءا على هذا “يجب على الاتحاد الأوربي أن يتصرف بطريقة موافقة للقانون الدولي ومطابقة لمحتويات الحكم لاسيما في الوقت الذي انضمت فيه المملكة المغربية إلى الاتحاد الافريقي”.

واعتبر لعمامرة في ذات السياق أن هذا يدل على أن هناك “سيادتين وترابين” وأن هناك “قانونا دوليا وإفريقيا يجب تطبيقه” للوصول إلى حل سلمي لهذه القضية التي طالت مخلفة “أثارا على برامج كبيرة من بينها بناء صرح المغرب العربي الكبير”.

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