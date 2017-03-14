الثلاثاء 14 مارس 2017
مسؤول عسكري فرنسي هام في زيارة للمغرب

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1 تعليق

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    tariq

    وبغينا التصنيع العسكري مع فرنسا في مدرعات دبابات علاش مصر فرنسا تسمح لها بتصنيع سفنة حربية ولمغرب لا؟؟؟

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