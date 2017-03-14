مسؤول عسكري فرنسي هام في زيارة للمغرب

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دو ديفيزيون، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، أمس الاثنين على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الجنرال جان بيير بوسير، قائد أركان القوات البرية الفرنسية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب ما بين 12 و14 مارس على رأس وفد عسكري هام.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المباحثات بين المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وضيفه تناولت علاقات التعاون العسكري الممتازة بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الفرنسية، والتي تعكس العلاقات التاريخية التي تربط الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية.

وأضاف المصدر أن المسؤولين بحثا ، من جهة أخرى، مختلف جوانب هذا التعاون، منوهين بتطوره المتواصل، ومعربين عن ارتياحهما للعلاقات الراسخة والمتينة التي تربط بين البلدين.

واستعرضا بهذه المناسبة، المجالات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين القوات المسلحة بالبلدين من خلال تبادل التجارب والخبرات ، مع تأكيد ارادتهما في تنفيذ الاتفاقات المسجلة في إطار هذا التعاون، وتعزيز هذه العلاقات بشكل اكبر بنفس روح الصداقة والثقة المتبادلة.

وبحسب المصدر ذاته، فان زيارة الوفد العسكري الفرنسي شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز الاتفاقات والتدابير التقنية التي تربط ما بين القوات المسلحة بالبلدين. وهي الاتفاقات التي تهم بالاساس الدعم المتبادل، وانشطة التبادل والتكوين ، وكذا تنظيم تمرينات مرفوقة بتداريب.

ويشكل التعاون بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الفرنسية ركيزة أساسية في الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا.

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