الأمانة العامة ل”بيجيدي” تصدر بلاغا لكل الأحزاب

أصدر العدالة والتنمية، بلاغا مهما إلى كافة الأحزاب المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، بعد لقاء أمانته العامة أمس الخميس.

وقال بلاغ “بيجيدي”، إن الاجتماع المذكور “صادف الذكرى السادسة للخطاب التاريخي ليوم 9 مارس 2011. واسترجع أعضاء الأمانة العامة السياق السياسي لهذا الخطاب الذي تابعه المغاربة في الداخل والخارج، وأشادت به القوى الدولية واعتبرته بمثابة جواب سياسي قوي وشجاع، أعطى للمسار الديمقراطي في المغرب دفعة قوية، وأسس للمكتسبات الدستورية الهامة التي نعيشها اليوم”.

ودعت الأمانة العامة للعدالة والتنمية “الجميع إلى الامتثال لروح خطاب 9 مارس والاسترشاد به للحفاظ على النموذج المغربي المتميز في المنطقة والاستمرار في بناء الخيار الديموقراطي الذي يقوده جلالة الملك”.

وتعيش مشاورات تشكيل الحكومة، “بلوكاجا” منذ شهور.

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