الإثنين 13 مارس 2017
الأمانة العامة ل”بيجيدي” تصدر بلاغا لكل الأحزاب

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1 تعليق

  1. 1

    بهي

    على المغاربة الذين استحوذ عليهم هذا الشيطان ان يتداركوا لينجون بأنفسهم من دكتاتوريته التي تجسدت في هذا البلاغ.واليعلم ال pjd ان حلمه لن يتحقق في هذا البلد العظيم

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