البوليساريو توجه رسالة إلى الأمم المتحدة

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن جبهة البوليساريو الانفصالية، وجهت أمس الخميس، “دعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوثيريس”، من أجل العمل على الضغط على المغرب للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضافت الوكالة الجزائرية، التي تسوق بقوة أطروحة البوليساريو الانفصالية، أن قياديي بالجبهة اجتمعوا أمس الخميس، وطالبوا غوثيريس بإيجاد حل سريع وفوري للوضع في الصحراء المغربية، موجهة كعادتها اللوم للمغرب.

وتأتي هذه الرسالة، بعدما أصبحت البوليساريو في مواجهة مباشرة مع الأمم المتحدة، بسبب رفضها الانسحاب من منطقة الكركرات العازلة، ضدا في طلب الأمين العام أنطونيو غوثيريس، علما أن المغرب سحب قواته نهاية فبراير الماضي.

وقالت الجبهة الانفصالية، التي يقوم ميليشياتها بأبشع مظاهر العنف وقطع الطرق بالكركرات، إنها مستعدة للتعاون مع الأمين العام من أجل إيجاد حل سريع للمشكل.

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