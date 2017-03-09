الجيش المغربي يرد على الجزائري ويرفع بدوره حالة التأهب

رد الجيش المغربي في الصحراء على الجيش الجزائري، برفع حالة التأهب إلى القصوى في الفترة الحالية، بسبب التوتر التي تعرفه المنطقة.

وزادت قيادة الجيش المغربي من حالة استنفارها، بإعلان جديد يمنع العطل على المسؤولين وكل الجنود في الفترة الحالية، ردا على الجيش الجزائري الذي أعلن بدوره حالة استنفار قصوى في حدوده مع المغرب، إذ ينوي دعم انفصاليي البوليساريو عسكريا إلى اقتدى الأمر.

وقالت صحيفة “المساء”، الصادرة اليوم الخميس، إن “مسؤولي الجيش غيروا عناصر من القوات المساعدة بأخرى من نخبة الجيش لها خبرة كبيرة، ثم تعزيز المعبر الحدودي القريب من الكركرات بعناصر من الدرك الحربي والدرك الملكي وعناصر من فرق المشاة”.

وحسب المصدر نفسه، “تم إعلان حالة استنفار غير مسبوقة لدى عناصر الدرك الملكي والجيش على مستوى الحدود المغربية الجزائرية، بعد أن تم تمشيط المنطقة عبر مروحيات عسكرية”.

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