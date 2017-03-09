الجمعة 10 مارس 2017
الجيش المغربي يرد على الجزائري ويرفع بدوره حالة التأهب

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1 تعليق

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    moujahid

    hada houwaalladi yajrouna wa ra ahou al istinfare ay jahiziyatou al askare li ay haja harbiya darabate rad3ya talqine darss lil mouhajim aw al moutadi kay yaoud min hytou ata .al alam yamour min darf saa wa saab jidane .wa ala akhroune yadfaoune bi al jouyouche li manatiq al houdoude.

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