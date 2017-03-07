الأربعاء 08 مارس 2017
مصادر فرنسية: الجزائر تخطط مع البوليساريو لحرب على المغرب

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1 تعليق

  1. 1

    Muslim

    Na7nou wal jaza2ir sanasta3mir
    Faranssa 3am 2040, noukattit li hada mondou zaman

    الرد

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