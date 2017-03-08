الفرقة الوطنية تقتفي أثر الديناصور المهرب

الاستماع إلى مسؤولين بالفوسفاط في خريبكة والتحقيق سيكشف أسرار وصوله إلى فرنسا

يباشر محققون من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحريات، منذ نهاية الأسبوع الماضي بخريبكة، لتجميع الكثير من المعلومات، والتفاصيل في محاولة لتفكيك شفرات تهريب هيكل ديناصور أثري، وتحديد هوية المتورطين في تهريبه من موطنه خريبكة، إلى الخارج وعرضه للبيع، بدار للمزادات العلنية بباريس، بمبلغ مالي يفوق 450 ألف أورو.

وعلمت «الصباح»، من مصادر عليمة، أن تعليمات عليا عجلت بانتقال مبعوثي عبد اللطيف حموشي إلى خريبكة، نهاية الأسبوع الماضي، رفقة مسؤولي الدرك الملكي بالقيادة الجهوية، إذ تم الاستماع إلى مسؤولين بإدارة الفوسفاط، كما شملت جلسات الاستماع تقني الآثار والحفريات بالمجمع الفوسفاطي، وركزت أبحاث المحققين على تتبع المسار الإداري وتحديد المسؤوليات في ما يخص صيانة وتتبع الحفريات.

وأضافت المصادر ذاتها أن محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انتقلوا، رفقة طاقم من إدارة الفوسفاط، والدرك الملكي بخريبكة، إلى المكان الأصلي لهيكل الديناصور، بمنطقة سيدي إسماعيل (نقطة سيدي الضاوي)، بوادي زم، واستعانوا بتقني من «مسرح الجريمة»، التقط صورا فوتوغرافية، لمكانه الأصلي قبل سرقته، في ظروف غامضة من قبل مجهولين، يحاول التحقيق الأمني، الوصول إليهم وتحديد المسؤوليات.

وحرص تقني المديرية العامة للأمن الوطني على تصوير كل تفاصيل وجزئيات الموقع الجغرافي لمنطقة الحفريات وصيانتها بسيدي الضاوي.

واستنادا إلى إفادات المصادر، اكتفى مبعوثو المدير العام للأمن الوطني، خلال المرحلة الأولى من التحقيق، طيلة يومين، بتجميع المعلومات التقنية والإدارية، إضافة إلى تقارير استخباراتية، كانت كافية لتوضيح الصورة أمام المحققين حول الواقعة، وأضافت أن التدقيق الذي اعتمده رجال الشرطة، والأسئلة المحرجة التي واجهت أسماء مهمة بهرم إدارة الفوسفاط، زعزعت نفوس الكثير ممن جالسوا محققي الشرطة، خاصة بعد دخول جهات عليا، على خط التحقيق القضائي، حول تهريب هيكل الديناصور نحو فرنسا.

ووفق إفادات مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للتحقيق، في اختفاء ديناصور يعود إلى 66 مليون سنة، حددت أن التاريخ الحقيقي لاختفائه كان في 2011، من منطقة سيدي الضاوي الفوسفاطية، وظل سؤال عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول أسباب سكوت إدارة الفوسفاط، عن عملية الاختفاء، بدون جواب، وظلت الكثير من الأسئلة عالقة، بسبب التحفظ الإداري، وإحالة بعض المسؤولين على التقاعد بعد عملية الاختفاء.

وأكدت مصادر متطابقة أن التحقيق الأمني للمديرية العامة للأمن الوطني، سيمتد إلى عدة مسؤولين بالإدارة المحلية للفوسفاط بخريبكة، وأن استدعاءهم إلى مقر التحقيق بالبيضاء، سيتم بحر الأسبوع الجاري.

ودخلت وزارات الثقافة والخارجية والطاقة والمعادن، على خط القضية بعد انتشارها على نطاق عالمي، إذ راسلت كل مديرية على حدة وزارة العدل والحريات، لفتح تحقيق قضائي، لتحديد حيثيات وصول هيكل ديناصور ذي أصل مغربي إلى فرنسا، وكشف طريقة إخراجه من المغرب، وتحديد المتورطين في العملية.

وجاء اكتشاف الفضيحة، بعد نشر وسائل إعلام فرنسية، أخيرا، تقارير حول اعتزام دار للمزاد العلني بباريس بيع الهيكل اليوم (الثلاثاء)، وحددت القيمة المالية لانطلاق البيع، في 450 ألف أورو.

حكيم لعبايد (خريبكة)

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