فيديو خطير .. انفصاليين يهددون المغرب بالأسلحة من العيون

لا ينبغي التعامل مع أحداث الحسيمة أكثر من مجرد شغب رياضي اقترفه جانحون و«مقرقبون» ومخدرون مندسون وسط جمهور شباب الريف الحسيمي والوداد الرياضي، كما قد يقع في جميع ملاعب كرة القدم وفي جميع المدن دون استثناء، أما الذين يحاولون، منذ الجمعة الماضي، بشتى الطرق، إيقاظ نار الفت... اقرأ المزيد