محاولات إقناع البوليساريو بالانسحاب من الكركرات متواصلة

تداولت وسائل إعلام قريبة من الجبهة الانفصالية البوليساريو، أن محاولات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، “مينورسو”، متواصلة لإقناع الانفصاليين بالانسحاب الفوري من الكركرات، طبقا لطلب الأمم المتحدة.

وأوضحت المصادر نفسها، أن مسؤولين من “المينورسو”، حلوا بمخيمات تندوف من أجل الاجتماع بقياديي الجبهة الانفصالية، لإقناعهم بالانسحاب من المنطقة العازلة، وتفادي التوتر العسكري.

وتأتي تحركات بعثة المينورسو، بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنكونيو غوثيريس، الذي أصر على الانسحاب الكامل من المنطقة قبل الحديث عن أي مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

وتطالب البوليساريو بالعودة فورا إلى المفاوضات المباشرة مع المغرب، إذ وقعت في فخ كبير بعد انسحاب المغرب من المنطقة، بناء على طلب الأمم المتحدة.

وتعيش المنطقة توترا كبيرا، إذ ينتظر المغرب إخلاء المنطقة في أقرب وقت والسماح للشاحنات التجارية بالمرور بالمنطقة.

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