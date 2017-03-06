محاولات إقناع البوليساريو بالانسحاب من الكركرات متواصلة

تداولت وسائل إعلام قريبة من الجبهة الانفصالية البوليساريو، أن محاولات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، “مينورسو”، متواصلة لإقناع الانفصاليين بالانسحاب الفوري من الكركرات، طبقا لطلب الأمم المتحدة.
وأوضحت المصادر نفسها، أن مسؤولين من “المينورسو”، حلوا بمخيمات تندوف من أجل الاجتماع بقياديي الجبهة الانفصالية، لإقناعهم بالانسحاب من المنطقة العازلة، وتفادي التوتر العسكري.
وتأتي تحركات بعثة المينورسو، بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنكونيو غوثيريس، الذي أصر على الانسحاب الكامل من المنطقة قبل الحديث عن أي مفاوضات مباشرة بين الطرفين.
وتطالب البوليساريو بالعودة فورا إلى المفاوضات المباشرة مع المغرب، إذ وقعت في فخ كبير بعد انسحاب المغرب من المنطقة، بناء على طلب الأمم المتحدة.
وتعيش المنطقة توترا كبيرا، إذ ينتظر المغرب إخلاء المنطقة في أقرب وقت والسماح للشاحنات التجارية بالمرور بالمنطقة.
1 تعليق
roche
انا امية
واحاول قراءة ما يجري في تندوف
من هم الموجودون في تندوف؟
الصحراويين المغاربة في بلده المغرب
والمغرب دولة قائمة بموحب القانون الدولي
اما الموجودين في تندوف من هم؟
مرتزقة وخارجين القانون
وليسوا دولة
ولمادا يحملون الاسلحة
ادا هم ارهبيين
في جنوب الجزائر تحت حمايتها
ادا من تعسكروا في كركرات
قوة جزائرية
تريد ضرب المغرب
بجميع الطرق
وهي من تريد جنوب المغرب
وهدا خرق سافل لمقتضيات القانون الدولي
وعلى الامم المتحدة ان تتدخل لحمايتنا من الاستعمار الجزائري
وجر المنطقة للحرب
ويقع التخريب و التشريد
هدا التعنت وراءه دافع
وتقوية من اعداء وحدة البلاد
اللاجئين السياسيين
غير مسلحين
والله لا قدر علينا الحرب
فنحن فداء الوطن
الوطن بلدنا و شرفنا
الله الوطن الملك