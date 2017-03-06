الأربعاء 08 مارس 2017
محاولات إقناع البوليساريو بالانسحاب من الكركرات متواصلة

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1 تعليق

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    roche

    انا امية
    واحاول قراءة ما يجري في تندوف
    من هم الموجودون في تندوف؟
    الصحراويين المغاربة في بلده المغرب
    والمغرب دولة قائمة بموحب القانون الدولي
    اما الموجودين في تندوف من هم؟
    مرتزقة وخارجين القانون
    وليسوا دولة
    ولمادا يحملون الاسلحة
    ادا هم ارهبيين
    في جنوب الجزائر تحت حمايتها
    ادا من تعسكروا في كركرات
    قوة جزائرية
    تريد ضرب المغرب
    بجميع الطرق
    وهي من تريد جنوب المغرب
    وهدا خرق سافل لمقتضيات القانون الدولي
    وعلى الامم المتحدة ان تتدخل لحمايتنا من الاستعمار الجزائري
    وجر المنطقة للحرب
    ويقع التخريب و التشريد
    هدا التعنت وراءه دافع
    وتقوية من اعداء وحدة البلاد
    اللاجئين السياسيين
    غير مسلحين
    والله لا قدر علينا الحرب
    فنحن فداء الوطن
    الوطن بلدنا و شرفنا
    الله الوطن الملك

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