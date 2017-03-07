الأربعاء 08 مارس 2017
تشابك وشتائم في المجلس الوطني للاستقلال

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1 تعليق

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    جاهل مغربي في الصحراء

    انا ارى ان السيد الامين العام حميد شباط رجل المرحلة بكل امتياز الله اعاونوا. لان الدولة العميقة بالمغرب لاتريد لمثل هؤلاء الاستمرار في القيادة

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