ربيعي يخوض أول نزال احترافي خارج المغرب

قالت جريدة “الصباح”، إذ “الملاكم محمد ربيعي، بطل العالم وحامل برونزية أولمبياد ريو 2016، سيخوض أول نزالاته الاحترافية بالعاصمة التشيكة براغ، يوم 11 مارس الجاري، بعد أن تعذر على وكيله إقامته بالبيضاء فبراير الماضي”.
وأضافت الجريدة الصادرة غدا الاثنين، أن “غاري هايد، وكيل ربيعي، ألغى النزال الذي كان من المقرر أن تحتضنه القاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء”.
“ورغم تحميل الوكيل الإيرلندي مسؤولية الإلغاء إلى الجامعة الملكية المغربية للملاكمة، إلا أنها أكدت أنها قدمت كافة الامكانات لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية بالنظر إلى رغبتها في الاحتفاء بالبطل المغربي. وأعدت الجامعة بالمقابل، تقريرا مفصلا عن كل مراسلاتها مع منظمي أمسية ربيعي لتسليمه إلى عبد الجواد بلحاج رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة، لوضعه في الصورة خصوصا مع الاتهامات التي أطلقها كل من ربيعي ووكيله، ضد الجامعة”، تضيف الجريدة.
وتجدون تفاصيل جديدة عن الموضوع في عدد غد الاثنين.
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M04
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