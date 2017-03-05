فيديو .. زعيم البوليساريو يهاجم المغرب على القناة الجزائرية الرسمية

لا ينتظر المغاربة دراسة «علمية» حول مكتسبات تلاميذ الجذع المشترك للتأكد من أن التعليم العمومي وصل إلى الحضيض، وأن ما يجري، اليوم، بالمدارس العمومية لا يعدو «مسرحية» كبرى للضحك على الذقون، تصرف عليها الدولة من جيوب دافعي الضرائب حوالي 45 مليار درهم سنويا. لم يكن التقرير... اقرأ المزيد