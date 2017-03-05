الثلاثاء 07 مارس 2017
فيديو .. زعيم البوليساريو يهاجم المغرب على القناة الجزائرية الرسمية

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2 تعليقات

  1. 1

    مولود

    لمادا هادا الإرهابي لايدهب إلى دولة محايد بدل الدهاب إلى دولة العسكر والحكرة على شعبها للإجابة على الصحافة اما المغرب فهوا في صحراءه وانتم تعلمون علم اليقين أن البوليزاريو لايمكننا محاربة المغرب ستمحى في ثواني فأنتم أيها الجزائريون أصحاب النيف حاربوا بدلهم ان كنتم تحبون الخير للبليزاريو

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  2. 2

    houari

    reste pas la honte est ce pisse de chien

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