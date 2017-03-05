فيديو .. زعيم البوليساريو يهاجم المغرب على القناة الجزائرية الرسمية

لا ينتظر المغاربة دراسة «علمية» حول مكتسبات تلاميذ الجذع المشترك للتأكد من أن التعليم العمومي وصل إلى الحضيض، وأن ما يجري، اليوم، بالمدارس العمومية لا يعدو «مسرحية» كبرى للضحك على الذقون، تصرف عليها الدولة من جيوب دافعي الضرائب حوالي 45 مليار درهم سنويا. لم يكن التقرير... اقرأ المزيد
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2 تعليقات
مولود
لمادا هادا الإرهابي لايدهب إلى دولة محايد بدل الدهاب إلى دولة العسكر والحكرة على شعبها للإجابة على الصحافة اما المغرب فهوا في صحراءه وانتم تعلمون علم اليقين أن البوليزاريو لايمكننا محاربة المغرب ستمحى في ثواني فأنتم أيها الجزائريون أصحاب النيف حاربوا بدلهم ان كنتم تحبون الخير للبليزاريو
houari
reste pas la honte est ce pisse de chien