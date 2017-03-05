البوليساريو تصعد .. “سنبقى في الكركرات إلى الأبد”

أكد ممثل جبهة البوليساريو الانفصالية في واشنطن مولود سعيد، أن ميليشيات الانفصاليين “باقون في الكركرات إلى الأبد”، مقللا من أهمية انسحاب القوات المغربية من المنطقة الأحد الماضي.

وأوضح مولود في تصريح ل”موقع الحرة”، أن “الكركرات ليست سوى مشكلة صغيرة في إطار النزاع مع المغرب حول الصحراء”.

بدوره، أضاف ناصر بوريطة، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المغربي، في تصريح للمصدر نفسه، أن “المشكلة الآن ليست بين المغرب والبوليساريو، بل هي بين البوليساريو والأمم المتحدة”.

وقال بوريطة أن المغرب “استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى العمل على عدم زيادة التوتر في المنطقة”.

ورغم إعلان المغرب انسحابه من الكركرات الأحد الماضي، تصر البوليساريو على البقاء هناك خلافا لطلب الأمم المتحدة.

وأبرز بوريطة، أن المغرب “يعطي في الوقت الراهن الفرصة للأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الملف”، مضيفا أن على البوليساريو الآن أن تختار، هل ستتحدى المجتمع الدولي أو تنسحب من المنطقة”.

وأصر ممثل البوليساريو في واشنطن مولود سعيد على أن “البوليساريو لديها الشرعية للبقاء في المنطقة. هذه أرضنا ولن ننسحب منها”.

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