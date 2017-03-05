الثلاثاء 07 مارس 2017
البوليساريو تصعد .. “سنبقى في الكركرات إلى الأبد”

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1 تعليق

  1. 1

    مولود

    البوليزاريو تستعد للحرب ولا تعلم مايخفيه المغرب لها ولي الجزائر هده المرة لن تكن حرب حرب سهلة سيحرر المغرب الشعب الجزائري من جنرالات الكراسي والبادء اضلم

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