حكم عليه بأربع سنوات حبسا قبل اكتشاف برائته

قالت جريدة الصباح، إن “النيابة العامة لدى ابتدائية عين السبع بالبيضاء، تسارع الإجراءات القضائية، للإفراج عن متهم محكوم ظلما بأربع سنوات حبسا، قضى منها حوالي ثمانية أشهر في سجن عكاشة”.

وأضافت الجريدة في عدد نهاية الأسبوع، أن “تفكيك الشرطة القضائية لعين السبع، السبت الماضي، شبكة خطيرة، متخصصة في النصب واستعمال الشيكات المسروقة، بتواطؤ مع بنكيين، عجل بظهور الحقيقة، ووضع قضاء المحكمة الابتدائية عين السبع، في موقف حرج، بعد أن تبين أن الجرائم نفسها نسبت إلى متهم سبقت إدانته بحكم قاس، مدته أربع سنوات، رغم تمسكه ببراءته وإنكاره لمجمل التهم الموجهة إليه”.

“وأوضحت المصادر نفسها أن المتهم البريء أوقف في ماي الماضي، بعد ثبوت استعمال بطاقة هويته في فتح حساب بنكي، وتحويل شيكات مسروقة إليه قيمتها حوالي 180 مليونا، وبعد مواجهته، أكد أنه بريء مما نسب إليه، وأن بطاقته الوطنية ضاعت منه في ظروف غامضة، وعمد إلى التبليغ عن ذلك واستصدار بطاقة جديدة، إلا أن ذلك لم يعفه من المتابعة، خصوصا عندما أكد مستخدمو البنك المفتوح لديه الحساب، بأنه الشخص نفسه صاحب الحساب البنكي، ليحال على المحكمة ويستمر في إنكار المنسوب إليه دون جدوى، قبل أن يدان بأربع سنوات حبسا نافذا”، تضيف الجريدة نفسها.

وتجدون تفاصيل أكثر عن الموضوع في عدد نهاية الأسبوع من جريدة الصباح.

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