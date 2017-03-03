الأحد 05 مارس 2017
حكم عليه بأربع سنوات حبسا قبل اكتشاف برائته

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1 تعليق

  1. 1

    Mohamed

    ياودي السرقة القضاءية الى خطاوكم البركاك ولله متشدو حتي
    سكايري كيرسلو بنادم ضلم وقاضي التحقيق يحكم بمحاضر السرقة القضاءية هل تعلم ايها القاضي انها نزيه وتعول عليها الى المزبلة جميعا داخلية وعدل

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