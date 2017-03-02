الجمعة 03 مارس 2017
الجزائر توجه رسالة للمغرب بخصوص الصراع مع البوليساريو

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1 تعليق

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    ahmed

    ما قالته هذه السيدة ينطبق عليه المثل المغربي :”يقتل القتيل و يسير في جنازته” و في الأخير لا أملك إلا أن اقول لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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