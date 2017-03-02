الجزائر توجه رسالة للمغرب بخصوص الصراع مع البوليساريو

أرسلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، مونية مسلم، اليوم الخميس، رسالة غير مباشرة إلى المغرب، بعد التوتر الأخير في منطقة الكركرات مع جبهة البوليساريو الانفصالية.

وأكدت الوزيرة الجزائرية، أن “مبادئ السياسة الخارجية للجزائر القائمة على تشجيع المصالحة الوطنية في مناطق النزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير “ثابثة ولن تتغير”، مبرزة أن الجزائر تدفع نحو “الصلح” بين الأطراف المتنازعة.

وقالت الوزيرة الجزائرية، التي لم ترد تسمية الصراع بين جبهة البوليساريو الانفصالية والمغرب، في تصريح صحافي، إن “مبادئ السياسة الخارجية للجزائر القائمة على تشجيع المصالحة الوطنية في مناطق النزاعات والتوتر مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير “ثابتة ولن تتغير”.

وأضافت أن “حفظ السلام لا يمر حتما عبر السلاح والتوجه إلى جبهات القتال وإنما عبر القضاء على أسباب التوتر والخلاف التي من شأنها رفع عدد المتشردين واللاجئين والأيتام والأرامل”.

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