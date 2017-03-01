المغرب يبدأ بتنفيذ تهديداته للاتحاد الأوربي

يبدأ المغرب بحث سبل تنفيذ التهديدات التي أطلقها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بـ “نفض اليد” من الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوربي.

وأعلن الوزارة سعيها إلى مضاعفة الصادرات نحو دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار البحث عن أسواق جديدة، في أفق وقف التعاون الاقتصادي مع أوربا، في ظل تحركات لعرقلة دخول المنتجات المغربية إليها.

وحذر أخنوش في وقت سابق الاتحاد الأوربي، من مغبة عدم إظهار رغبة كبيرة في التعامل الجدي والصادق مع المغرب في مجال التبادلات الفلاحية والزراعية.

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