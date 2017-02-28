الخميس 02 مارس 2017
هل يجهز المغرب جنوده لحرب في الصحراء ؟

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1 تعليق

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    عبد الرفيع

    انا شارك في الحرب ما يقارب 20 سنة ومستعد ان اضحي بالغالي والنفيس من اجل وطني

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