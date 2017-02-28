هل يجهز المغرب جنوده لحرب في الصحراء ؟

قالت جريدة “الصباح”، أن “مقرات الدرك الحربي، تحولت على مستوى القيادات الجهوية للدرك الملكي، إلى خلايا نحل لاستقبال عدد من جنود الاحتياط والجنود الذين شاركوا في حرب الصحراء، وبعض الجنود والضباط المتقاعدين، أو المستفيدين من المغادرة الطوعية من القوات المسلحة، لتفقد أوضاعهم وأماكنهم وتحيين عناوين سكناهم وأرقام هواتفهم”.

وأضافت الجريدة، أن “ملازم شارك في حرب الصحراء ما بين 1984 و1991، قال في اتصال لـ”الصباح” به إن اتصالات مكثفة جرت خلال اليومين الماضيين مع عدد من الجنود السابقين من أجل الالتحاق بمقرات الدرك الحربي لتسجيل حضورهم، مؤكدا أن عناصر الدرك تطلب من الملتحقين الإدلاء بصورتين شمسيتين حديثتين ونسخة من البطاقة الوطنية ورقم الهاتف المحمول وشهادة طبية في حال وجود أمراض، عادية أو مزمنة، أو إصابات، أو تعرض بعضهم إلى حوادث سير، أو شغل”.

“وأكد المصدر نفسه أن عمليات تفقد الأوضاع الاجتماعية والصحية للجنود المغادرين والمتقاعدين تتم عادة في أوقات متفرقة من السنة (مرة كل ستة أشهر)، دون إثارة الانتباه، لكن هذه المرة الأمر مختلف، حسبه، إذ تحرص عناصر الدرك الحربي على تدوين المعطيات الجديدة والتأكد من العناوين والهواتف الجديدة، بل تطلب من الجنود الملتحقين بالمقرات الإدلاء بمعلومات عن زملائهم وإذا ما كانوا يعرفون الجهة التي انتقلوا إليها داخل المغرب وخارجه. وتزامنت حالة الاستنفار “القصوى” في صفوف جنود وضباط الاحتياط والجنود المشاركين في حرب الصحراء مع الاستفزازات الأخيرة لعناصر “بوليساريو” بـ “الكركرات”، وتهديد قيادتها بحمل السلاح والدخول في حرب على المغرب، وهو التطور الذي وصل ردهات الأمم المتحدة”، تضيف الجريدة.

ونجدون تفاصيل أخرى عن الموضوع في عدد جريدة “الصباح” ليوم غدا الأربعاء.

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