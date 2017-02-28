مقتل 15 شخصا في حوادث السير هذا الأسبوع

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 1422 آخرون بجروح، إصابة 59 منهم بليغة، في 1080 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 28 فبراير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، إلى عدم التحكم، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 38 ألف و878 مخالفة، وأنجزت 11 ألف و903 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 26 ألفا و975 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و593 ألف و700 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4250 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7413 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 240 مركبة.

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