السطو على مجوهرات الحديوي

نجح لصوص في الوصول إلى منزل الممثلة وعارضة الأزياء ليلى الحديوي بالبيضاء، والاستيلاء على مجوهرات ثمينة، إضافة إلى مبالغ مالية ووثائق إدارية مهمة.

واكتشفت عارضة الأزياء السرقة، مساء أول أمس (الأحد)، وهرعت إلى مقر الشرطة القضائية ورافقتها عناصر من مسرح الجريمة إلى مكان الحادث وقامت بمسح مكان السرقة، وأحالت نتائج المعاينة على المختبر العلمي للشرطة للاهتداء إلى بصمات المتورط أو المتورطين في السطو على ممتلكات الممثلة. وقالت الحديوي في حديثها مع «الصباح»، إنها فوجئت خلال عودتها إلى المنزل، مساء أول أمس (الأحد)، بتخريب باب شقتها التي توجد في أحد الأحياء الراقية بالمدينة.

وأوضحت الحديوي، أنها مباشرة بعد دخولها إلى منزلها، اكتشفت أن الفوضى تعم المكان، وأنها ضحية سرقة، مشيرة إلى أن المسروقات تضم مجوهرات ثمينة، يصعب عليها تحديد قيمتها الإجمالية، ومبالغ مالية وأغراضا إدارية مهمة. وأضافت الحديوي أنها تعرضت لصدمة كبيرة، بسبب هول الحادث، قبل أن تسارع لإخبار المصالح الأمنية، التي حلت بالمكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع من أجل الوصول إلى المتورط أو المتورطين في السطو على ممتلكاتها، بعدما جمعت الأدلة.

وكشفت المتحدثة ذاتها أن الذين استولوا على ممتلكاتها لم يتركوا شيئا ثمينا في المنزل، مسترسلة «رزاوني في كل ما أملك».

إلى ذلك، فتحت الشرطة القضائية تحقيقا في حادث سرقة منزل الحديوي، للوصول إلى الجاني أو الجناة، والتأكد إن كان الأمر يتعلق بعصابة متخصصة في سرقة المنازل الراقية والفيلات في العاصمة الاقتصادية.

وينتظر أن تستمع الشرطة القضائية، في إطار البحث الذي باشرته، لحارس المنطقة التي تقطن فيها الحديوي، لمحاولة كشف بعض تفاصيل الحادث، بالإضافة إلى أطراف أخرى، من قبيل الخادمة التي تتردد على المنزل.

ويحتمل أن يكون المتورط في السرقة يضع منزل الحديوي تحت المراقبة، سيما أن الحادث وقع خلال وجودها، نهاية الأسبوع الماضي، بمراكش.

وفككت المصالح الأمنية، أخيرا، شبكات متخصصة في سرقة المنازل الراقية والفيلات، والتي غالبا ما يغادرها ملاكها خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما كشفت ألغاز السرقات الغريبة والمتكررة في أحياء بعينها.

إيمان رضيف

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