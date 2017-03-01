الخميس 02 مارس 2017
كاميرات الرميد… البدعة

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1 تعليق

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    الحكيم بيدبا

    أين خرق السرية ماذا التسجيل لن يلحأ اليه إلا حينما يكون هناك إنكار للحضور أو فحواه؟ بل هل سيجرؤ أحد على الانكار وهو يعلم أنه مسجل؟ إذن لن تكون هناك حاجة للرجوع الى التسجيلات إلت في حالات نادرة ومن طرف القضاء المختص؟ فأين خرق مبدأ السرية؟
    للأسف يتذرع كثيرون بهذا المبدأ لأنهم ألفوا الأكل والشرب في الظلام ويخشون النور حتى لا تبدو عليهم أمارات التخمة والبدانة غير المشروعة.
    أما الذين يتحدثون عن الثقة فهم يرقصون على ايقاع اسطوانة مشروخة فالثقة لا تكون إلا بالتوثيق الجيد والتسجيل السمعي البصري ومن خفي عليه ذلك فكأنه لم يسمع بموثقين وعدول جرجروا الى المحاكم عن حق وعن باطل.
    أما السادة المحامون فمنهم من يرى الأمر من زاوية مصلحته الشخصية طالما أنه يشعر أن متابعته أصعب من متابعة باقي ذوي المهن القضائية بل حتى العقوبة المخصصة للمحامين أخف بكثير من تلك المخصصة للموثقين والعدول وليراجع من يجهل ذلك القانون الجنائي ليصاب بالصدمة.
    بقي دت الاشارة الى أمرين:
    1) اللجنة المشرفة التي انبثقت عنها الفكرة تضم رئيس اتحاد هيئات المحامين بالمغرب وما كانت لتخرج لولا موافقته.
    2) من كان مستقيما لا يخشى التعامل في النور فقط الخفافيش وما شاكلها تحب الولغ في دماء ضحاياها تحت جناح الظلمة كي لا يراها أحد.

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