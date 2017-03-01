كاميرات الرميد… البدعة

فرضها على مهنيي توثيق العقود يضرب السرية ويخرق القوانين

أثار المنشور الذي عممه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على النيابات العامة وتمثيليات المهن القضائية من أجل تجهيز مكاتب الموثقين والعدول والمحامين الذين لهم صلاحية تحرير العقود ثابتة التاريخ بتقنية التسجيل السمعي البصري أثناء تحرير العقود وتسجيل كل ما يروج في مجالسها بالصوت والصورة، والاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الاقتضاء، (أثار) ردود فعل متباينة بين المحامين والموثقين والعدول وانقسمت الآراء حول مدى شرعية القرار المضمن بالمنشور وما إذا كان قانونيا أم لا، وهل يتعارض مع الثقة التي وضعها المشرع في الموثق والعدول والمحامي والتي أهلتهم إلى إضفاء الرسمية على العقود والاتفاقيات؟

كما أن مسألة التسجيل السمعي البصري ستمنع تلقي الشهادات وتصريحات العقود والتوقيع عليها خارج المكاتب، واستندت تلك الأصوات الرافضة لذلك المنشور إلى بعض العبارات التي تضمنها والتي أشار فيها إلى أنها غير إلزامية ولا يمكن فرضها على المهنيين.

في حين ذهبت آراء أخرى إلى اعتبار أن الأمر يضمن نوعا من الحماية، خاصة في شأن بعض العقود التي تكون مثار طعن بالتزوير، كما أنها تضفي طابعا من الشرعية على المعاملات.

وبين متقبل للفكرة ورافض لها طرحت «الصباح» الموضوع على المهنيين للنقاش، وإبداء رأيهم فيه، كل من وجهة نظره، ووصلت حد المطالبة بإلغائه أو رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.

كريمة مصلي

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