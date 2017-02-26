بث مباشر .. اتحاد طنجة VS الرجاء الرياضي

مؤكد أن العدالة والتنمية لم ينجح فقط في إدخال البلاد متاهات أزمة سياسية غير مسبوقة وتعطيله للمسلسل الديمقراطي والمؤسساتي، بل نجح في خلق مجموعات «متناحرة» وسط المجتمع، وتحويل الحقل السياسي إلى ساحة للحروب والفتن والمؤامرات والضغائن والتشكيك، بدل التعايش والتبادل من موقع... اقرأ المزيد