بوتفليقة يدافع عن البوليساريو أمام تحذيرات الملك

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة بعث ببرقية تهنئة” إلى زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي، وذلك “بمناسبة احتفال” الانفصاليين بالذكرى41 لتأسيس جبهتهم.

وجدد بوتفليقة، في عز توتر غير مسبوق بين ميليشيات البوليساريو والجيش المغربي في الجنوب، “مواصلة الجزائر سعيها من أجل مساعدة الشعب الصحراوي على التمكن من حقه في تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه”.

وقال بوتفليقة للانفصاليين “يسعدني أن أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، ومن خلالكم إلى الشعب الصحراوي الشقيق بأحر التهاني وأصدق التمنيات. لقد شكل يوم 27 فبراير 1976 محطة تاريخية هامة في مسار نضال وكفاح الشعب الصحراوي الأبي من أجل تحقيق مطلبه الشرعي في استرجاع أرضه وسيادته عليها”.

وأضاف بوتفليقة “إنني لعلى يقين تام من أن الشعب الصحراوي الشقيق سيواصل سيره نحو انتزاع حقوقه المشروعة بما يتوافق والشرعية الدولية، وأن المجتمع الدولي لزام عليه الاضطلاع بمسؤوليته والتعجيل بإيجاد الحل لقضيته المشروعة في إطار منظمة الأمم المتحدة لكي يتسنى للشعب الصحراوي تقرير مصيره”.

وأوضح في رسالته “هذا ولا يفوتني في هذا المقام، أن أجدد لكم الإعراب عن دعم الجزائر وتأييدها، وأؤكد لكم مواصلة سعيها الدؤوب من أجل مساعدة الشعب الصحراوي على التمكن من حقه في تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة تطبيقا للوائح ذات الصلة لمجلس الأمن”.

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