الإثنين 27 فبراير 2017
الرميد يتحدى ترامب

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1 تعليق

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    M04

    WASSI MIKHI.ISSHAB LIK LHINI HADA OLA CHI MOWATTIN JAI ANDEK BACH TROD LIH ARRDO .HADA RAH PRESIDENT DU USA .RAH I3AWDEK FI THHARA .ACHMATA.KIF HOWA MA RAIIS MATAWEZZA BHALAK NTA A MIKHI MAWAZIR MATAWEZZA..YAKM T3AJENTTI 9BAL MATHDAR OLLA CHBA3TI RENMI 9BAL MATGOL HAD TASSRIH.WAFIIIIIIIIIIIII9 AL BRI9..HALITI LMACHAKIL DYAL 9ADAA LMAGHRIBI ACHLAHBI.IN LAM TASSTAHYI FA9OL MACHIIT.MA9ADITI TA3LA TAMASSIH OL3AFARIT .3AD T9AD 3LA RAIIS HMA9 MTAYEHH LWRA9 ILA MAIJAW3AK.SIR TKEMACH

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