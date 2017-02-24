الرميد يتحدى ترامب

قالت جريدة “الصباح”، الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، إن “تعليمات مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، طالت دولاند ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن السفير المرتقب لأمريكا بالمغرب بعد أن أنهى السابق مهامه”.

وأضافت الجريدة، “تعليمات الرميد كانت لمناسبة اليوم الدراسي الذي عقدته الوزارة لأجل تقديم دراسة للمركز الوطني لمحاكم الولايات بموجب اتفاقية تعاون ممولة من قبل المكتب الدولي لشؤون المخدرات وتطبيق القانون لوزارة الخارجية الأمريكية، حول النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي عقد بقاعة المرحوم محمد الناصري بوزارة العدل والحريات، وحضره أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتخبون، والمديرون المركزيون بالوزارة، وبعض ممثلي الجمعيات المهنية”.

“وقال الرميد، على هامش اللقاء بشأن السفير المرتقب، إن على ترامب أن يعين سفيرا في المغرب، بمواصفات خاصة، وإن كان الأمر غير ذلك، فسيعترض على الأمر. كما أثنى على السفير السابق وقال إنه أصبح مغربيا حتى على مستوى تكوينه المورفولوجي ولون بشرته التي تشبه لون بشرة المغاربة. واستغربت مصادر “الصباح” من إقحام الرميد لنفسه في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، وإن على سبيل المزاح والدعابة التي وصلت حد وضع شروط بشأن السفير المحتمل تعيينه في المغرب، والذي إن لم يأت على هوى الوزير، فإن ذلك يخلق أزمة قد تصل حد الاعتراض عليه، وتساءلت المصادر نفسها عن الصفة التي طلب بها الوزير ممثلي السفارة الأمريكية تبليغ ملتمسه إلى الرئيس الأمريكي، متخوفة في الوقت نفسه من تداعيات تلك المزحة خاصة في ظل الاحتقان السائد”، تضيف الجريدة.

وتجدون تفاصيل جديدة عن الموضوع في عدد نهاية الأسبوع من جريدة الصباح.

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