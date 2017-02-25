فيديو .. الشرطة البيئية تبدأ عملها

نجا سكان سلا من فاجعة محققة، زوال أول أمس (الخميس)، إذ توقفت عقارب الساعة ومعها قلوب المغاربة، وهم يتابعون، مباشرة، عبر كاميرات المواقع الاجتماعية، شلالات دافقة بعلو مرتفع تغمر الشوارع الكبرى والتجمعات السكنية، وتزحف على المرافق الإدارية الأساسية والمؤسسات التعليمية، وت... اقرأ المزيد