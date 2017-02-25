فيديو .. الشرطة البيئية تبدأ عملها

نجا سكان سلا من فاجعة محققة، زوال أول أمس (الخميس)، إذ توقفت عقارب الساعة ومعها قلوب المغاربة، وهم يتابعون، مباشرة، عبر كاميرات المواقع الاجتماعية، شلالات دافقة بعلو مرتفع تغمر الشوارع الكبرى والتجمعات السكنية، وتزحف على المرافق الإدارية الأساسية والمؤسسات التعليمية، وت... اقرأ المزيد
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1 تعليق
roche
نتمني سيدتي الحيطي
من شرطتك البيئية ان تصل مشروع عمر بن الخطاب
روائح كريئة
لسوق الدجاج و الحوت
بناء عشوائي وسط مركب سكني
على الطريق السيار
جميل من الامام
اش اخبارك من الداخل
روائح محصورة في قنوات الصرف
وفي الممرات
نمر فوقها
ويلعب الاطفال فوقها
بنايات غير قنونية في الوسط
ولك و لابناءك جزيل الشكر
مكرهة بروائح كريهة