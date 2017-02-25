الإثنين 27 فبراير 2017
فيديو .. الشرطة البيئية تبدأ عملها

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    نتمني سيدتي الحيطي
    من شرطتك البيئية ان تصل مشروع عمر بن الخطاب
    روائح كريئة
    لسوق الدجاج و الحوت
    بناء عشوائي وسط مركب سكني
    على الطريق السيار
    جميل من الامام
    اش اخبارك من الداخل
    روائح محصورة في قنوات الصرف
    وفي الممرات
    نمر فوقها
    ويلعب الاطفال فوقها
    بنايات غير قنونية في الوسط
    ولك و لابناءك جزيل الشكر
    مكرهة بروائح كريهة

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