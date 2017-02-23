الجمعة 24 فبراير 2017
حسبان يصدم الرجاويين بقرار جديد

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2 تعليقات

  1. 1

    الادريسي

    ترى ماذا سيعده هذا المكتب إذا كان في الأصل لم يحدث جديدا و لم ينجز لا مشروعا و لا أي شيء يستحق التريت لتجميع معطياته المالية و الأدبية في تقارير تستلزم الوقت لإعدادها . كان الأحرى بالسيد الرئيس الإسراع بعقد الجمع العام إذا كان فعلا يحب الخير للفريق ..

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  2. 2

    M04

    WABAAZZZZ LMGHARBBA WJAHKOUM 9ASSSAH .WALLA MBRAKOUMCH CHA3B OLA LJAMHHOR WATSSOB WAKHWI .WACH BARI TKOUN RAIISSS SAHHHA .WACH ISSHAB LIK FAR9A DYAL BAKK OLA MOK.INSSAN FACHILLLL MELLI JA HOWA IBKI WICHKI WISS3A WAHOOTT L3A9A MA3ANDEKCH TSOB TLLLAH.JAI BACH TENHHAB .LAH I3TTINA WJAHKOUM

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