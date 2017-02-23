حسبان يصدم الرجاويين بقرار جديد

صدم سعيد حسبان، رئيس الرجاء الرياضي، عشاق الفريق بإبعاد تاريخ عقد الجمع الاستثنائي إلى 7 أبريل المقبل.
وأعلن الموقع الرسمي للنادي أن الجمع الذي سيعرف مغادرة حسبان للرجاء، سيعقد في 7 أبريل، علما أن اجتماع المكتب المسير بالمنخرطين أخيرا، أجمع على ضرورة عقد جمع استثنائي قبل نهاية مارس المقبل على الأكثر.
واحتج المنخرطون على بلاغ مكتب حسبان، مطالبين بعقد الجمع في 21 مارس، كما وضعوه أمام مسؤولياته، بحكم الصعوبات الخطيرة التي يعيشها الفريق، والتي فجر بعضها المدرب محمد فاخر اليوم الخميس في تصريح إذاعي.
2 تعليقات
الادريسي
ترى ماذا سيعده هذا المكتب إذا كان في الأصل لم يحدث جديدا و لم ينجز لا مشروعا و لا أي شيء يستحق التريت لتجميع معطياته المالية و الأدبية في تقارير تستلزم الوقت لإعدادها . كان الأحرى بالسيد الرئيس الإسراع بعقد الجمع العام إذا كان فعلا يحب الخير للفريق ..
M04
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