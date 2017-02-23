فيديو .. الفيضانات تجتاح سلا

ظل بنكيران يتشبث، وحده، بأن «التاريخ يعيد نفسه»، حتى اعتقد المتتبع للحياة السياسية أن رئيس الحكومة المعين يملك «آلة للزمن» يستعين بها في ورطته لترهيب الخصوم، وتحقيق الغنائم السياسية. ولابد من الاعتراف أن بنكيران يتقن صياغة الرسائل المشفرة وغير المشفرة، إذ طالما اختار ال... اقرأ المزيد
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موقع جريدة الصباح 2016
1 تعليق
roche
على الاقل في الفيديو نرى مياه نقية
اما نحن في مشروع عمر بن الخطاب
طفت مياه مخمرة
روائح كريهة
لما ندهب الى ليدك
تقول مشروع عمر بن الخطاب منطقة خصوصية
كيف و جميع الممرات عمومية
والساكنة تؤدي التطهير او بالاحرى تقطعه عن رغمنا
ولا تقوم بواجبها من تنقية القنوات
والازبال هنا وهناك
وروائح متنوعة
هل ليدك لها الحق في الاقتطاع
وليس مسؤولة des regards au pieds des immeubles
assainaisement etoufees depuis l’achevement des travaux
lors la visite royale
les employers ont jete des morceaux de bois et des chutes dans les regards
on ne sait meme pas l’orientation d’evacuation des eaux
روائح كريهة
وحكرة
تعبنا تعبنا