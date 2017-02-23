فيديو .. الفيضانات تجتاح سلا

ظل بنكيران يتشبث، وحده، بأن «التاريخ يعيد نفسه»، حتى اعتقد المتتبع للحياة السياسية أن رئيس الحكومة المعين يملك «آلة للزمن» يستعين بها في ورطته لترهيب الخصوم، وتحقيق الغنائم السياسية. ولابد من الاعتراف أن بنكيران يتقن صياغة الرسائل المشفرة وغير المشفرة، إذ طالما اختار ال... اقرأ المزيد