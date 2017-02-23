الجمعة 24 فبراير 2017
فيديو .. الفيضانات تجتاح سلا

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    على الاقل في الفيديو نرى مياه نقية
    اما نحن في مشروع عمر بن الخطاب
    طفت مياه مخمرة
    روائح كريهة
    لما ندهب الى ليدك
    تقول مشروع عمر بن الخطاب منطقة خصوصية
    كيف و جميع الممرات عمومية
    والساكنة تؤدي التطهير او بالاحرى تقطعه عن رغمنا
    ولا تقوم بواجبها من تنقية القنوات
    والازبال هنا وهناك
    وروائح متنوعة
    هل ليدك لها الحق في الاقتطاع
    وليس مسؤولة des regards au pieds des immeubles
    assainaisement etoufees depuis l’achevement des travaux
    lors la visite royale
    les employers ont jete des morceaux de bois et des chutes dans les regards
    on ne sait meme pas l’orientation d’evacuation des eaux
    روائح كريهة
    وحكرة
    تعبنا تعبنا

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