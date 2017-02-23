بودريقة: اعتزلت التسيير ومستعد لدعم الرجاء ماليا

قال محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء الرياضي، إنه قرر اعتزال التسيير والعودة إلى المدرجات لتشجيع الفريق، مبرزا أنه مستعد لدعم الفريق الأخضر ماليا ومعنويا.
وأضاف بودريقة، في تصريح لـ “الصباح”، تجدونه كاملا في عدد غد الجمعة، “لم تعد تربطني أي علاقة بالتسيير الرياضي، كل ما في الأمر أني رجاوي، جئت من “المكانة”، وسأعود إليها”.
وقدم بودريقة استقالته من المكتب المديري، مبرزا أنه “أعلن من هذا المنبر تقديم استقالته من المجلس الإداري، والمكتب المسير له صلاحية انتخاب رئيس، والإعداد للجمع العام الاستثنائي”.
وسيعقد المجلس الإداري جمعا عاما استثنائيا في عاشر مارس المقبل، سيخصص لملاءمة القانون الأساسي للنادي مع القانون الجديدي للتربية البدنية والرياضة، وانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين.
وقال بودريقة “همي هو الدفاع عن الرجاء، ومصلحته، بدعم مالي ومعنوي. الذين يروجون أنني سأعود إلى الرئاسة فهذا أمر مستحيل. سيرت الرجاء وتميزت فترتي باحتلال الوصافة في كأس العالم للأندية، وهذا افتخار كل الرجاويين، وجاء نتيجة جهد جهيد لكل مكونات الفريق”.
وتجدون تتمة الحوار في جريدة الصباح عدد الجمعة.
2 تعليقات
الادريسي
ونعم الرجل و نعم الغيور و المحب للفريق . حبذا لو تنحى السيد حسبان بسرعة و لو استدعى ذلك تكوين لجنة تصريف الأعمال ريتما ينعقد الجمع العام حتى يتسنى لبعض المحبين و الغيورين للمساهمة و ضخ أموالا تحل بها بعض المشاكل المالية الآنيةإلى حين حلول الرئيس الجديد
M04
MAKAINCH LI KHRAJJ 3LA RAJA GADAK AL BENAII NTA ABENAI ACH DAK LTASSYIR TESSHABHA GOLLLSSA DYAL LYAJOR .NTA BENAI SIR TEBI LAKHOR SYARAT TA3LIM JAI TAHOWA BAGHI ISSAYERAHSSBAN SIR L PERMIAT BAIN GHIR MIN SWAGA LI KAT3ALMO .ACHDAK TANTA L TASSYER .LA GESTION 3NADHA MALLIHA 9RAW 3LA LA GESTION SPORTIF.NTOUMA RBA3T CHEFFARA OM3AKOUM BA3D L3YACHA OLMABLIN BI ZTLA OL9MAR KADABRO 3LIHOUM KAIJIW IDIRO LBALBALA..