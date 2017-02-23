الجمعة 24 فبراير 2017
بودريقة: اعتزلت التسيير ومستعد لدعم الرجاء ماليا

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2 تعليقات

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    الادريسي

    ونعم الرجل و نعم الغيور و المحب للفريق . حبذا لو تنحى السيد حسبان بسرعة و لو استدعى ذلك تكوين لجنة تصريف الأعمال ريتما ينعقد الجمع العام حتى يتسنى لبعض المحبين و الغيورين للمساهمة و ضخ أموالا تحل بها بعض المشاكل المالية الآنيةإلى حين حلول الرئيس الجديد

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    M04

    MAKAINCH LI KHRAJJ 3LA RAJA GADAK AL BENAII NTA ABENAI ACH DAK LTASSYIR TESSHABHA GOLLLSSA DYAL LYAJOR .NTA BENAI SIR TEBI LAKHOR SYARAT TA3LIM JAI TAHOWA BAGHI ISSAYERAHSSBAN SIR L PERMIAT BAIN GHIR MIN SWAGA LI KAT3ALMO .ACHDAK TANTA L TASSYER .LA GESTION 3NADHA MALLIHA 9RAW 3LA LA GESTION SPORTIF.NTOUMA RBA3T CHEFFARA OM3AKOUM BA3D L3YACHA OLMABLIN BI ZTLA OL9MAR KADABRO 3LIHOUM KAIJIW IDIRO LBALBALA..

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