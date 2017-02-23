إلغاء كل نزالات ربيعي بالمغرب

قالت جريدة الصباح، الصادرة غدا الجمعة، إن “اللجنة المنظمة لنزالات محمد ربيعي، بطل العالم وحامل برونزية أولمبياد ريو 2016، تتجه إلى إلغاء كافة النزالات التي كانت مبرمجة للبطل المغربي في عدد من المدن على خلفية ما حدث خلال النزال الأول، الذي كان مقررا تنظيمه السبت الماضي بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء”.

“وإذا ما رغبت اللجنة في تنظيم النزالات، التي أعلن عنها غاري هايد، وكيل أعمال ربيعي، والبالغ عددها خمسة، عليها أن توقع على دفتر التحملات الذي تعده الجامعة الملكية المغربية للملاكمة وأن تقدم ضمانات على امتلاكها سيولة مالية كافية لتغطية جميع جوانب الأمسيات الرياضية. قررت الجامعة وضع شروط صارمة لتنظيم النزالات الاحترافية بالمغرب، من بينها وضع دفتر تحملات لأي شركة راغبة في تنظيم نزالات بالمغرب مع وضع ضمانة مالية تخص منح الملاكمين الذي سيشاركون في الأمسية الرياضية”، تضيف الجريدة.

وأوضحت بالمقابل، “أن الجامعة أعدت تقريرا مفصلا عن كل مراسلاتها مع منظمي أمسية ربيعي لتسليمه إلى عبد الجواد بلحاج رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة، لوضعه في الصورة خصوصا مع الاتهامات التي أطلقها كل من ربيعي ووكيله، ضد الجامعة”.

وتجدون تفاصيل جديدة عن الموضوع في عدد الصباح ليوم غد الجمعة.

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