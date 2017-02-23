إلغاء كل نزالات ربيعي بالمغرب

قالت جريدة الصباح، الصادرة غدا الجمعة، إن “اللجنة المنظمة لنزالات محمد ربيعي، بطل العالم وحامل برونزية أولمبياد ريو 2016، تتجه إلى إلغاء كافة النزالات التي كانت مبرمجة للبطل المغربي في عدد من المدن على خلفية ما حدث خلال النزال الأول، الذي كان مقررا تنظيمه السبت الماضي بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء”.
“وإذا ما رغبت اللجنة في تنظيم النزالات، التي أعلن عنها غاري هايد، وكيل أعمال ربيعي، والبالغ عددها خمسة، عليها أن توقع على دفتر التحملات الذي تعده الجامعة الملكية المغربية للملاكمة وأن تقدم ضمانات على امتلاكها سيولة مالية كافية لتغطية جميع جوانب الأمسيات الرياضية. قررت الجامعة وضع شروط صارمة لتنظيم النزالات الاحترافية بالمغرب، من بينها وضع دفتر تحملات لأي شركة راغبة في تنظيم نزالات بالمغرب مع وضع ضمانة مالية تخص منح الملاكمين الذي سيشاركون في الأمسية الرياضية”، تضيف الجريدة.
وأوضحت بالمقابل، “أن الجامعة أعدت تقريرا مفصلا عن كل مراسلاتها مع منظمي أمسية ربيعي لتسليمه إلى عبد الجواد بلحاج رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة، لوضعه في الصورة خصوصا مع الاتهامات التي أطلقها كل من ربيعي ووكيله، ضد الجامعة”.
وتجدون تفاصيل جديدة عن الموضوع في عدد الصباح ليوم غد الجمعة.
1 تعليق
Rayane
هذه هي الأسباب الحقيقية لإلغاء النزال الإحترافي الأول للبطل العالمي محمد ربيعي .
بعدما قرر السيد Gary Hyde تنظيم نزال محمد ربيعي بالدار البيضاء بدأ بعقد لقاء بادئ الأمر مع محمد اللوميني نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة والسيد حسن بوطبسيل مدير قناة الرياضية من أجل تأمين نقل الحدث الذي يعد بداية احتراف الملاكم المغربي محمد ربيعي . هكدا قرر السيد Gary Hyde استثمار جزء كبير من أمواله لتنظيم التظاهرة بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس مع ضمان كل شروط النجاح بإستقطاب المحتضنين المحتملين٠ فأصر له مدير قناة الرياضية بكل وضوح بأن إدارة الأخير تمتلك حق بث جميع التظاهرات المرتبطة برياضة الملاكمة المنظمة بالمغرب شريطة الحصول على ترخيص مباشر من الجامعة الملكية المغربية للملاكمة و أن القناة الرياضية تعتزم تسليمها مبدئيا مبلغا ماليا شريطة أن يحصل المنظمون منها بعد نهاية الأمسية على جزء من الأرباح المحتملة في إطار تسويق المنتوج الرياضي كما هو معمول به في جميع دول العالم ٠ حاول السيد Gary Hyde جاهدا أن يقنع مدير قناة الرياضية التي كانت ستنقل الحدث حصريا بأنه مادام أن النزال المحتمل يرتبط بالأساس بالملاكمة الاحترافية فلا جدوى من المرور عبر الجامعة الملكية المغربية للملاكمة خاصة وأن محمد اللوميني مجال مسؤوليته بالجامعة يقتصر فقط على الملاكمة في مجالها الهاوي فقط. وما دام أن الأمر كذلك طلب السيد Gary Hyde من السي حسن بوطبسيل بضرورة تجاوز الجامعة مقابل فتح قنوات التفاوض معه شخصيا علما بأنها إجراأت روتينية معمول بها في كافة دول العالم حينما يتعلق الأمر بمجال الملاكمة الاحترافية ، لكن محمد اللوميني إشترط على Gary من أجل منحه فرصة التفاوض شخصيا مع مدير قناة الرياضية الترخيص للملاكم محمد ربيعي للمشاركة باسم الجامعة الملكية المغربية للملاكمة في مباريات السلسلة العالمية طيلة سنة كاملة. فأكد Gary على أن محمد ربيعي لا يمكنه المشاركة ضمن مباريات السلسلة العالمية بصفته ملاكما محترفا .فأحس في أول وهلة بأن الأمر يتعلق بشرط تعجيزي من محمد اللوميني ،فأصر السي حسن بوطبسيل بأن المرور عبر قنوات الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أمر حتمي، كما طالبت القناة من Gary بأداء المصاريف الخاصة بالأضواء الكاشفة التي يستعان بها خلال تظاهرات عالمية مماثلة من أجل تأمين نقل جيد لها ( 35 مليون سنتيم ) غادر Gary Hyde المغرب وترك ممثله السيد توفيق أبيدار إتمام الموافضات مع القناة الرياضية هذا الأخير الدي طاف و جال بين اللوميني والسي بوطبسيل إلى أن تذخل السيد علي ربيعي الذي اتصل بالسيد جواد بلحاج رئيس الجامعة بعد عودته من خارج أرض الوطن حيث كان قد رافق الملك محمد السادس نصره الله في الجولة الإفريقية ،هذا الأخير الذي أعطى تعليلماته للسيد اللوميني بالترخيص للنقل التلفزي ومع ذلك لم يتم الحصول على هذا الترخيص الرسمي لقناة الرياضية سوى 17 يوما فقط قبيل التاريخ المحدد للنزال (السبت 18 فبراير الجاري) ،بعد أن إشترط مدير قناة الرياضية بأنه بمستطاع ألأخيرة تأمين النقل المباشر للنزال لكن بالمجان وبدون أن يسلم للمنظم أي مبلغ مالي . و في ظل هذه الإكراهات تم منح قناة الرياضية حق النقل المباشر للأمسية بالمجان . و قد قرر Gary Hyde دلك لأنه كان على علم بما يحظى به الملاكم محمد ربيعي من مكانة لدى جميع المغاربة وما يتمتع به من شعبية كبيرة بالمغرب علاوة على الحلم الذي يراوده وعائلته بنيل شرف اللقب العالمي بالمغرب فأراد من خلال هذه المبادرة عدم حرمان المغاربة من فرصة حضور النزال خاصة وأنه ينظم بالمغرب الذي ستسوق صورته بدون شك بشكل جيد عالميا، فكيف سيتمكن ممثل Gary السيد توفيق أبيدار من إقناع المحتضنين المحتملين خلال هذه المدة الزمنية القياسية علما بأن الأمر يتعلق باستثمار مالي. بعد أن صرفGary Hyde ثمن التذاكر المتعلقة بالطائرة والفنادق وحضر الملاكمون للمغرب قام خالد رحيلو رئيس المجموعة الوطنية للملاكمة الاحترافية بموافاة توفيق أبيدار ممثل gary hyde بالمغرب برسالة إلكترونية يومين قبل الأمسية يوم 16فبراير مفادها إلغاء أمسية الملاكمة ،كما طالب الشخص نفسه مبلغ 13 ألف دولار من أجل منح الترخيص القانوني لتنظيم نزال محمد ربيعي فضلا عن إشراك ملاكمين يمثلان المجموعة الوطنية للملاكمة الاحترافية في المباراة نفسها. وكان آنداك قرارإلغاء الأمسية لم يصدر بعد من طرف اللجنة المنظمة ، تدخل السيد والي جهة الدارالبيضاء مشكورا لينهي مشكل القاعة المغطاة٠ وعقد بعد دلك السيد Gary Hyde إجتماعا حضره البطل محمد ربيعي و السادة توفيق أبيدار وبكر نوحي والشرقاوي،وبحضوري وبعدالوقوف على العجزالمادي قام السيد الشرقاوي بالحصول على دعم مالي مهم من إحدى الجهات تم آنداك قرر البطل محمد ربيعي إجراء النزال بالمجان لأنه كان يمني النفس بخوض غمار النزال أمام أنصاره وببلده ،وهوما لم يقبله الجمع ليتم الإتفاق على تأجيل الأمسية لستة أسابيع حتى يتم الترتيب الجيد و الحصول على مستشهرين٠لكن بعد التصريحات المغلوطة لللوميني وخالد رحيلو،قرر Gary Hyde إجراء أول نزال إحترافي للبطل محمد ربيعي خارج أرض الوطن.