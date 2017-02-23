شكاية جديدة بالاغتصاب ضد المجرد أمام أمن فرنسا

علم “الصباح” أن الأمن الفرنسي وجه تهما جديدة للمغني المغربي سعد المجرد، المعتقل في باريس على خلفية اتهامات وجهت له باغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية قبل أشهر.

وقال موقع “le360″، بناء على مصدر وصفه ب”المقرب من الملف”، إن الأمن الفرنسي استمع من جديد للمجرد في 14 فبراير الجاري، على خلفية قضية اغتصاب وتعنيف جديدة، بعدما تقدمت فتاة بشكاية تقول فيها إن سعد اعتدى عليه في 2015 عندما كانا في عطلة بالمغرب.

وأكدت صحيفة “لوباريسيان” الفرنسية الخبر، مبرزة أن الأمن الفرنسي فتح تحقيقا في القضية الجديدة أيضا.

وأضافت الجريدة أن المشتكية قالت إن المجرد اعتدى عليها في شقة خاصة به في أبريل 2015 بالدار البيضاء، إذ كان تحت تأثير الكحول والمخدرات.

وأوضحت الصحيفة أن المشتكية الجديدة كانت خائفة، ما جعلها تخفي الواقعة على الكثيرين، غير أنها قررت رفع دعوى قضائية ضده بعدما علمت باعتقاله بباريس على خلفية اغتصاب جديدة في أكتوبر الماضي.

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