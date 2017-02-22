جديد اتهام مدير 2m باغتصاب صحافية

قالت مصادر إعلامية، إن القضاء استدعى سليم الشيخ، المدير العام للقناة الثانية 2M، من أجل استجوابه في قضية اتهامه باغتصاب المتدربة وعارضة الأزياء سلوى بوشعيب.

ومن المقرر أن يمثل الشيخ أمام القضاء لاستجوابه، فيما ستعرض الضحية على الخبرة الطبية، لمعرفة حقيقة اغتصابها في الفترة الأخيرة.

ورفعت سلوى بوشعيب دعوى قضائية على المدير العام للقناة الثانية، تتهمه فيها باغتصابها وتجاهلها، فيما رفع هو الآخر دعوى قضائية جديدة قال فيها إن المعنية بالأمر ابتزته من أجل العمل مقدمة برامج في القناة.

وهزت القضية الرأي العام في الفترة الأخيرة، إذ نشرت الصحافية المتدربة مكالمات قالت إنها جرت بين الطرفين على “يوتوب”، فيما نشرت أيضا مضمون رسائل نصية قصيرة.

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