الجمعة 24 فبراير 2017
قياديان حزبيان يسيطران على صفقات العاصمة

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1 تعليق

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    جبلي

    دائما اللوم على pjdمهما كان الأمر تركتم توجيه النقد لحزب العصارة والغسالة الذي يعمل على خلق فتنة بين المغاربة تقريبا في كل المواضيع الحساسة مثل قضية الأمازيغية التي بفظل الحزب وبعض المتعصين من كلتى الطرفين الأمازيغي والعربي رغم أنهم يعلمونأن الظفرف غير مواتيا حيد جهد جلالته منصب على الإنفتاح على إفريقيا وكلنا نعلم أهميته سيسيا واقتصايا.وإني أرى أن النخبة السياسية خيبت أمل المغاربة و جلالته في تسيير المغرب وهو في الجارج يعمل جاهدا لكل المغاربة مستغين غيابة للتناحر على أهداف شخصية أنانية فضحت التكوين السياسي للساسة لا من حيث تهييج الرأي العام ضد رئيس الحكومة و احداث فراغ حكومي. النتيجة قد تأكد المغاربة أن مقولة برعاية صاحب الجلالة لها أهميتها لتحريك عجلة المغرب. جلالته ترك فرصة للساسة ليثبتوا نضجهم في المشاركة الحقيقية لجلالتة.وكم تمنىالملك أن يكون حكما عوض إعطاء الأوامر. أظن بعودته ستتغيرأشياء وستأتي رجال و تذهب أخرى دون رجعةوالسلام.

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