قياديان حزبيان يسيطران على صفقات العاصمة

مستشارو مجلس الرباط يطالبون بفتح تحقيق والوالي لفتيت يلوذ بالصمت

تفجرت خلال اجتماع رسمي لمجلس الرباط الذي يقوده حزب العدالة والتنمية أخيرا، فضيحة من العيار الثقيل، بطلها قياديان من حزب معروف، متهمان من قبل العديد من أعضاء المجلس نفسه، بالسيطرة على صفقات دسمة تساوي الملايير.

وجاء فضح هذين القياديين الحزبيين خلال لقاء نظم في الرباط، تولى فيه ممثل شركة «الرباط التهيئة» تقديم المزيد من الإيضاحات حول المشاريع والأوراش المفتوحة في الرباط والضواحي ضمن مشروع «الرباط مدينة الأنوار» الذي رصد له غلاف مالي حدد في 940 مليار سنتيم.

واستغل مستشارون ليسوا سمنا على عسل مع الوالي عبد الوافي لفتيت، ليمطروه بوابل من الاتهامات، أبرزها اتهامه بتقديم كل الدعم والمساندة لشركتين معروفتين يملكهما عنصران بارزان في حزب الأصالة والمعاصرة، ومنحهما صفقات تسيل اللعاب، تفوق قيمتها المالية خمسين مليارا.

وطالب أكثر من مستشار جماعي من الجهات المسؤولة والساهرة على سلامة تفويت الصفقات «الكبرى» بفتح تحقيق مستعجل، تزامنا مع سيل الاتهامات التي وجهت بشكل علني إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بمحاباة شركتين مملوكتين لقياديين في حزب «البام» يرأسان جهتين معروفتين. ولم يتلق المستشارون الغاضبون والقلقون على المال العام، الذين كانوا وراء تفجير هذه «الفضيحة»، أجوبة مقنعة وشافية من قبل مصالح ولاية الرباط سلا القنيطرة، حول الكيفية والطريقة التي حاز بها السياسيان المعروفان على هذا «الكنز».

ورغم إلحاح بعض ممثلي العاصمة الإدارية في المجلس، على ضرورة الكشف في إطار من الشفافية والوضوح والنزاهة، على المعايير التي استعملت ووظفت في تفويت مثل تلك الصفقات الدسمة، فإن سلطات ولاية الرباط سلا القنيطرة أصيبت بالخرس، ولم تقدر على التبرير أو التوضيح، واختارت الصمت، الذي يشبه صمت القبور، معتبرة ما ورد من كلام في شأن تفويت الصفقات العمومية، مجرد «مزايدات سياسوية»، يقودها مستشارون، ليس همهم الدفاع عن حماية المال العام، ونزاهة وشفافية إبرام الصفقات، ولكن ههم الوحيد، هو عرقلة مشروع «الرباط مدينة الأنوار».

وقبل هذه الصيحة التي أطلقها مستشارون جماعيون في لقاء رسمي، منددين بالطريقة التي حصلت بها شركتان مملوكتان لقياديين حزبيين على الصفقات، انتقد فريق فدرالية اليسار الديمقراطي، تفويت عبد الوافي لفتيت، والي الرباط سلا القنيطرة، بصفته رئيسا لشركة «الرباط تهييء» العمومية، صفقات لإعادة تهييء شوارع العاصمة الرباط، أبرزها شارع عبد الرحيم بوعبيد، لفائدة قيادي حزبي.

وراجت، أخيرا، أمام الضغوطات التي مورست على الرجل الأول في ولاية الرباط سلا القنيطرة، معلومات تفيد أنه قام بسحب ثلاث صفقات كبرى من الشركتين المعلومتين، تقدر تكلفتها المالية بنحو 44 مليارا.

ويسود غموض كبير داخل الولاية، حول الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، إن كان الأمر يتعلق بتجاوزات حصلت أثناء تمرير الصفقات؟ أم أن الضغوطات التي مورست عليه أعطت أكلها؟

عبد الله الكوزي

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