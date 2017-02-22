السبت 04 مارس 2017
شركات صباغة ترشي المهنيين لاختيار منتوجاتها

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1 تعليق

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    الحسن ابودرار

    الصويرة في: 01-03-2017
    من السيد الحسن أبو درار
    رئيس الجمعية الوطنية لحرفي صباغة المباني بالمغرب
    المحمول: 06.13.98.77.84
    إلى السيد رئيس تحرير جريدة الصباح الغراء
    الدار البيضاء
    الموضــوع: طلب نشر رد على مقال
    . سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته
    وبعد،
    على الموقع الإلكتروني لجريدتكم تم نشر مقال ضمن زاوية التقارير” بعنوان: شركات الصباغة ترشي المهنيين لاختيار منتوجاتها، احتوى على اتهامات خطيرة وجزافية وتحقيرية للمهنيين، واتهامهم بالتواطؤ مع الشركات الكبرى لترويج بضاعتها عن طريق تحفيزات متمثلة في “الجوطون”، وهي اتهامات نالت من سمعة المهنيين وطبعت علاقتهم بزبنائهم بالتوتر والتوجس والحذر.
    ومن موقعنا كإطار وطني ل”حرفيي صباغة المباني في المغرب”.
    ومن منطلق حرصنا على سمعة المهنيين.
    وسعيا منا لتوضيح ما التبس على كاتب المقال السيد عبد الواحد كنفاني.
    نورد ردنا كما يلي:
    إن تفضيل المهنيين لمنتوج على آخر لم يكن اختيار يمليه الحصول على “الجوطون” بل أملته، ولا زالت تمليه، جودة المنتوج ، وإن تحرٍّ بسيط في هذا الأمر سيكشف عن أن أفضل المنتوجات المطروحة في السوق والمعروفة بجودتها توجد بها تحفيزات للحرفيين بواسطة (الجوطون) !
    وإن الحرفيين يضعون نصب أعينهم بالدرجة الأولى مصلحة الزبون، وهذه المصلحة هي التي تملي عليهم ذلك الاختيار،وهذا الاختيار نفسه هو والذي يقودهم إلى ذات المنتوجات المدعومة ب”الجوطون”!
    وإن المعادلة التي يطرحها المقال تقضي بأن يبتعد المهنيون عن “الجوطون” حتى يكونوا في صف الزبون، في حين أن المنتوج الجيد هو المدعوم بهذا التحفيز، فكيف يمكن التوفيق بين هذين الأمرين؟
    فصاحب المقال لم يكن يتسم بالموضوعية والمصداقية فيما دهب إليه ولم يعتمد على دراسة ميدانية ليعرف عن كثب حقيقة الحال، فأغلبية الحرفيين يشتكون من هده التحفيزات (الجوطون) وﻻ يد لهم فيها، ويرون أن هدا (الجوطون) هو السبب في تدهور حرفة الصباغة .
    فضرورة الإشتغال بهده المنتوجات من طرف الحرفيين تجعلهم أمام هدا (التحفيز) الذي تعتمده اغلب شركات الصباغة وتعتبره هدية من حق الصباغ.
    فمن جهتنا نستنكر بشدة كل ما جاء في ذلك المقال الذي نشر بجريدتكم ونتساءل عن الدوافع الحقيقية وراء هده الهجمة اللاأخلاقية من صاحب المقال على حرفيي الصباغة و نحمله مسئولية تلك الإتهامات الخطيرة في حق حرفيي الصباغة.
    وفي اﻻخير نطالب السيد رئيس تحرير جريدة الصباح بما يلي:
    1- تمكيننا من حق الرد ونشر هادا البيان على جريدتكم الصباح.
    2- لقاء مع شخصكم لمعرفة ملابسات هدا الموضوع ومناقشته معكم.
    وفي إنتظار جوابكم على رسالتنا تفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.

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