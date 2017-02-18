الإثنين 20 فبراير 2017
الداخلية تحقق في خروقات رؤساء جماعات

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1 تعليق

  1. 1

    مشاغب

    الرجل حصل على إذن من المحكمة الإدارية بالترشح في فترتين جماعيا وبرلمانيا وقدم الرجل ونائبه ملف الترشيح وقبل من قبل الداخلية وفاز بأغلبية في المجلس الجماعي وحصل على مقعد برلماني .السؤال .هل الداخلية كانت غير واعية بقرارها أثناء قبول ملف الترشيح وإعلان النتائج على المستوى الوطني .. أم انها كانت أثناء قبولها ملف الترشيح للرئيس ونائبه كانت مخمورة “

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