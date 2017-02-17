الإثنين 20 فبراير 2017
شكاية حركت ملف قاضي الرباط

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1 تعليق

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    abderrahmane boukhir

    أمر السيد قاضي التحقيق بإلقاء القبض على متهمة بالتزوير في محرر عرفي واستعماله
    والتماس النيابة العامة الأخير هو الإحالة على المحاكمة مع إبقاء الأمر بإلقاء القبض على المتهمة
    المتهمة كانت خارج أرض الوطن وبإحدى الجلسات حضرت المتهمة لأنه تم إلغاء الأمر بإلقاء القبض على المتهمة بحكم .
    لقد تقدم دفاع المتهمة بطلب للمحكمة وفي اليوم التاني استختلصوا الحكم بإلغاء الأمر بإلقاء القبض
    وهذا بالمحكمة الإبتدائية
    هل هذا الحكم صحيح بدون تقديم طلب لوكيل الملك قبل تقديم الطلب للمحكمة

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