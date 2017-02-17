شكاية حركت ملف قاضي الرباط

وزارة العدل تنفي تلفيق التهم والقضية تعرف منحى تصاعديا من مسانديه

بعد الاتهامات التي وجهت أخيرا لوزارة العدل والحريات، في ملف قاضي الرباط المشتبه بتلقيه رشوة 50 مليونا، خرجت الوزارة ببلاغ ثان لتوضيح، مجريات الملف، أن «الأمر لا يتعلق بتلفيق تهمة الارتشاء لمستشار بمحكمة النقض»، إذ أكدت أن الجهات القضائية المعنية، بما لها من استقلال تام في ممارسة مهامها، تبقى وحدها المختصة في البت في نازلة اتهام مستشار بمحكمة النقض وموظفين اثنين بالرشوة، وفق الضوابط القانونية المقررة، بما فيها تمتيع المعنيين بكافة ضمانات المحاكمة العادلة.

وأشارت الوزارة في بلاغها الذي أصدرته أول أمس (الثلاثاء)، إلى أنه خلافا لما تم تداوله حول تلفيق تهمة الارتشاء لمستشار بمحكمة النقض، يتعلق الأمر بشكاية تقدم بها مشتك لمصالح ديوان الوزارة بشأن اشتباه تورط المستشار المذكور في قضية رشوة، ما استدعى تكليف النيابة العامة والمفتشية العامة للوزارة بالإشراف على ضبط هذه العملية ومعاينتها إلى جانب الشرطة القضائية التي أسندت إليها النيابة العامة مهمة إنجاز محاضر قانونية في هذا الشأن، ضمنت فيها كافة الإجراءات التي أنجزتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها.

وأضاف البلاغ أنه بناء على نتائج الأبحاث المنجزة في هذا الشأن، تم توجيه تهمة الارتشاء والمشاركة في ذلك لموظفين اثنين يجري التحقيق معهما من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وذكرت وزارة العدل والحريات، في البلاغ، أنه تمت إحالة قضية المستشار المشتبه فيه على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي تقدم للغرفة الجنائية لدى هذه المحكمة بملتمس يرمي إلى تعيين قاض للتحقيق في هذه القضية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت هذه الغرفة بإجراء تحقيق في الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر بواسطة أحد أعضائها.

وبعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، في حالة المتابعة، ويقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام، وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية، ولا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.

وعرفت قضية قاضي الرباط، تفاعلات بعد أن خرج بعض مسانديه من الأقاليم الجنوبية بفيديو صوتي طالب بـ»إغلاق ملف متابعة القاضي»، بل تضمن تهديدات مباشرة في حال عدم الاستجابة إلى مطلبهم.

يذكر أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قبل الخميس الماضي استقالة قاضي الرباط ، الذي ضبط متلبسا بشبهة رشوة الثلاثاء الماضي، والذي كان يحمل صفة قاض مدى الحياة.

كريمة مصلي

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