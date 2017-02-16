فيديو .. برنامج ساخن عن الصحراء المغربية على “فرانس 24”

كشفت الصراعات التي واكبت الانتخابات التشريعية الأخيرة، وكذلك تصفية الحسابات، بعد الإعلان عن نتائجها، أن «بيجيدي» لا صديق له، وألا حدود لبراغماتية قيادته. فقد أثبتت الأزمة الحكومية الراهنة أن العدالة والتنمية يستهلك أرصدة الأحزاب الحليفة ويأخذ ما راكمته من شرعية خلال عقو... اقرأ المزيد