فيديو .. برنامج ساخن عن الصحراء المغربية على “فرانس 24”

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موقع جريدة الصباح 2016
1 تعليق
roche
اولا لصلابة وجهك سيد البشير
تنادون بالديموقراطية و حقوق الانسان
ونساءكم في مخيمات العار تنهك حقوقهن
والصحراويين اغلبهم في وطنهم
وانتم مرتزقة
ولمادا لا تحصوا الصحراويين الموجودين في تندوف
كل شطحاتكم من اجل استغلال
المحتجزين والمساعدات
والكركات تخدم تجاراتكم المشبوهة
اما السيد بان كي مون لا دراية له بالقضية
بل كان موجها بطريقة غير مباشرة
والسيد غتريس
ولد البحر الابيض المتوسط
ويتقن لغات المحيطة به
ادا ليس محتاجا الى مترجم
والملك محمد السادس ليس بانسان متعجرف
بل انسان مسالم
والغترسة و الكبرياء
ياتي من المرتزقة
العطرسة الفوقية و من تحت تنهك حرماتهم
والصحراء مغربية
والاصليون موجودن فيها
والافارقة جدورهم مغربية
بدءا بالتجانيين الى غيرهم
وصلابة الوجه دهبت
مع تربية الجنرالات
والتهديد لا نخافه
ولو اننا نعلم ان تندوف وكر للهاربين
وخزان للاسلحة المهربة
وجيشكم من بقايا القدافي المتعجرف
ونحن لها
ونحيا
الله الوطن الملك
من اجل الصحراء و المحتجزين
الدين هم عرضكم
ويغتصبون امامكم