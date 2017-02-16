فيديو .. جسر الدار البيضاء المعلق

كشفت الصراعات التي واكبت الانتخابات التشريعية الأخيرة، وكذلك تصفية الحسابات، بعد الإعلان عن نتائجها، أن «بيجيدي» لا صديق له، وألا حدود لبراغماتية قيادته. فقد أثبتت الأزمة الحكومية الراهنة أن العدالة والتنمية يستهلك أرصدة الأحزاب الحليفة ويأخذ ما راكمته من شرعية خلال عقو... اقرأ المزيد
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1 تعليق
roche
ستحل مشاكل كبيرة
على مستوى الطرق المتفرعة
طريق الى برشيد
طريق الى سدي معروف
طريق الى الكليات
وطرق الى داخل البيضاء
كانت نقطة سوداء في الصباح
واوقات العمل