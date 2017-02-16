الجمعة 17 فبراير 2017
فيديو .. جسر الدار البيضاء المعلق

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    ستحل مشاكل كبيرة
    على مستوى الطرق المتفرعة
    طريق الى برشيد
    طريق الى سدي معروف
    طريق الى الكليات
    وطرق الى داخل البيضاء
    كانت نقطة سوداء في الصباح
    واوقات العمل

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