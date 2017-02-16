فيديو .. صابر ينفي اعتقاله بلندن بسبب الكوكايين

كشفت الصراعات التي واكبت الانتخابات التشريعية الأخيرة، وكذلك تصفية الحسابات، بعد الإعلان عن نتائجها، أن «بيجيدي» لا صديق له، وألا حدود لبراغماتية قيادته. فقد أثبتت الأزمة الحكومية الراهنة أن العدالة والتنمية يستهلك أرصدة الأحزاب الحليفة ويأخذ ما راكمته من شرعية خلال عقو... اقرأ المزيد
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1 تعليق
roche
اخي صابر
اولا الله يحفظك
تانيا رد بالك
من القناصين
هدا توجيه و انظار
مفسدين قاتلهم الله