الجمعة 17 فبراير 2017
فيديو .. صابر ينفي اعتقاله بلندن بسبب الكوكايين

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    اخي صابر
    اولا الله يحفظك
    تانيا رد بالك
    من القناصين
    هدا توجيه و انظار
    مفسدين قاتلهم الله

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