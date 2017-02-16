الجمعة 17 فبراير 2017
تفاصيل لقاء ترامب ونتنياهو حول فلسطين

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    مشكل الشرق الاوسط له تاثير على الاوضاع في العالم
    دينيا
    جميع الديانات السماوية لرب واحد
    والرسل يؤمنون بعضهم ببعض
    حضاريا وحقوقيا
    لا يعقل بتسمية الفلسطينيين بالارهاربيين
    لانهم يدافعون عن حقوقهم الدستورية
    في الارض و العيش الكريم
    و كيف يعقل اغتصاب اطفال و رميهم في السجون
    وبناء مستوطنات بالقوة
    هدا هو الارهاب
    وجواب ترامب
    سيقبل اتفاق الطرفين
    في حد داته الديموقراطية
    و الشعب الامريكي بمختلف جنسياته يؤمنون بها
    وبحقوق الانسان
    ونخلص الامر
    في الحل
    دولتين
    دينيا و حقوقيا وديموقراطيا
    الحل الصحيح
    يرضي الطرفين فوق الارض
    ويرضي رب العالمين

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