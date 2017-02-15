الخميس 16 فبراير 2017
احتجاجات بالحسيمة تستنفر الأمن

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1 تعليق

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    mousalim

    hadihi al itisamate wal masirate allati asbahate ta khrouj wa tantali9 mina achamal.natijate siyasate al houkoumate asbi9a wal haliya kolo dalika natij an amaliya athmiche wa same al adane ane saamaa ay ihtijajate aw matalib machroua hata asbahna naraa rafou al alame li wilayate a rif dak al alam alladi roufia fi ayame abdalkarim al khatabi .wa hada tatour khatire lahou awa9ib wakhima .fa ala kolo al masouline wa moutalibine wa souk kane ane yajlisou li moufawadate wa hiware younhi kolo ikhtilaf kama kane wa illa sayakoun lil hadathe ma9ale makouss hounaka adaa lil watane fi dakhil wal kharij wadia yadaha ala zinade li ??ichaal al fitna wa karahiya wal fawda ????

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