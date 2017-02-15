يتواصل الحراك الاجتماعي بالحسيمة، بعد خروج مئات المتظاهرين، السبت الماضي، في مسيرة احتجاجية انطلقت من مركز تماسينت نحو إمزورن.
وشهد مركز تماسينت، بالموازاة مع المسيرة، إضرابا عاما شل مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية بالبلدة ذاتها، وذلك على هامش الاعتصام المفتوح الذي تخوضه اللجنة أمام مقر الجماعة القروية إمرابطن منذ حوالي شهر.
وأفاد مصدر مطلع، أن المسيرة التي لم تعلن اللجنة المنظمة عن وجهتها، استنفرت مختلف السلطات الأمنية بالإقليم، التي نزلت بثقلها في جماعة أجدير، عبر خليط من القوة العمومية التي كانت على أهبة الاستعداد لمنع المسيرة من التقدم نحو الحسيمة. ورفع المتظاهرون شعارات مختلفة تهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية لسكان تماسينت والإقليم بصفة عامة، إلى جانب شعارات أخرى تندد بالمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة مع احتجاجات المنطقة، وغيرها من الشعارات التي تنشد الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وقطعت المسيرة أزيد من 16 كيلومترا من مركز تماسينت إلى المدخل الشمالي لإمزورن، حيث عادت من هناك صوب الساحة الجديدة وسط المدينة، لتختتم بشعارات الحراك وأخرى تضامنية مع المعتقل (ن. ل) على خلفية أحداث بوكيدارن تلتها كلمات ختامية للنشطاء.
وحذر نشطاء اللجنة من تمادي الدولة في سياسة “الآذان الصماء” والمقاربة الأمنية، مع احتجاجات السكان، وغيرها من الحركات الاحتجاجية بالإقليم، وأكدوا على تشبثهم بخيار الاحتجاج والتصعيد وعلى أن الأوضاع المتوترة بالمنطقة قد تنتهي إلى ما لا تحمد عقباه، محملين الدولة كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع بالمنطقة. وعبر النشطاء عن استعدادهم المبدئي للتنسيق بين مختلف اللجان الشعبية بالإقليم، على أرضية ملف مطلبي شامل وموحد، باعتبار أن التنسيق أصبح ضرورة حتمية في المرحلة على حد قولهم، مشددين على ضرورة تجاوز الخلافات والحسابات السياسية من أجل لم شمل اللجان في تنسيقية إقليمية.
جمال الفكيكي (الحسيمة)
احتجاجات بالحسيمة تستنفر الأمن
يتواصل الحراك الاجتماعي بالحسيمة، بعد خروج مئات المتظاهرين، السبت الماضي، في مسيرة احتجاجية انطلقت من مركز تماسينت نحو إمزورن.
1 تعليق
mousalim
hadihi al itisamate wal masirate allati asbahate ta khrouj wa tantali9 mina achamal.natijate siyasate al houkoumate asbi9a wal haliya kolo dalika natij an amaliya athmiche wa same al adane ane saamaa ay ihtijajate aw matalib machroua hata asbahna naraa rafou al alame li wilayate a rif dak al alam alladi roufia fi ayame abdalkarim al khatabi .wa hada tatour khatire lahou awa9ib wakhima .fa ala kolo al masouline wa moutalibine wa souk kane ane yajlisou li moufawadate wa hiware younhi kolo ikhtilaf kama kane wa illa sayakoun lil hadathe ma9ale makouss hounaka adaa lil watane fi dakhil wal kharij wadia yadaha ala zinade li ??ichaal al fitna wa karahiya wal fawda ????