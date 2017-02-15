احتجاجات بالحسيمة تستنفر الأمن

يتواصل الحراك الاجتماعي بالحسيمة، بعد خروج مئات المتظاهرين، السبت الماضي، في مسيرة احتجاجية انطلقت من مركز تماسينت نحو إمزورن.

وشهد مركز تماسينت، بالموازاة مع المسيرة، إضرابا عاما شل مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية بالبلدة ذاتها، وذلك على هامش الاعتصام المفتوح الذي تخوضه اللجنة أمام مقر الجماعة القروية إمرابطن منذ حوالي شهر.

وأفاد مصدر مطلع، أن المسيرة التي لم تعلن اللجنة المنظمة عن وجهتها، استنفرت مختلف السلطات الأمنية بالإقليم، التي نزلت بثقلها في جماعة أجدير، عبر خليط من القوة العمومية التي كانت على أهبة الاستعداد لمنع المسيرة من التقدم نحو الحسيمة. ورفع المتظاهرون شعارات مختلفة تهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية لسكان تماسينت والإقليم بصفة عامة، إلى جانب شعارات أخرى تندد بالمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة مع احتجاجات المنطقة، وغيرها من الشعارات التي تنشد الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وقطعت المسيرة أزيد من 16 كيلومترا من مركز تماسينت إلى المدخل الشمالي لإمزورن، حيث عادت من هناك صوب الساحة الجديدة وسط المدينة، لتختتم بشعارات الحراك وأخرى تضامنية مع المعتقل (ن. ل) على خلفية أحداث بوكيدارن تلتها كلمات ختامية للنشطاء.

وحذر نشطاء اللجنة من تمادي الدولة في سياسة “الآذان الصماء” والمقاربة الأمنية، مع احتجاجات السكان، وغيرها من الحركات الاحتجاجية بالإقليم، وأكدوا على تشبثهم بخيار الاحتجاج والتصعيد وعلى أن الأوضاع المتوترة بالمنطقة قد تنتهي إلى ما لا تحمد عقباه، محملين الدولة كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع بالمنطقة. وعبر النشطاء عن استعدادهم المبدئي للتنسيق بين مختلف اللجان الشعبية بالإقليم، على أرضية ملف مطلبي شامل وموحد، باعتبار أن التنسيق أصبح ضرورة حتمية في المرحلة على حد قولهم، مشددين على ضرورة تجاوز الخلافات والحسابات السياسية من أجل لم شمل اللجان في تنسيقية إقليمية.

جمال الفكيكي (الحسيمة)

تعليقات