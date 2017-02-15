ترامب يصدم العرب في القضية الفلسطينية

اتخذ البيت الأبيض موقفا يتعارض مع الثوابت التي التزمت بها الإدارات الأميركية المختلفة من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي مع الاعلان مساء أمس الثلاثاء أنه لم يعد متمسكا بحل الدولتين قبل لقاء الأربعاء بين دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.

وبعد أن شكل هذا الحل على مدى عقود مرجعية لكل مفاوضات السلام وللمجتمع الدولي في مساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض أمس الثلاثاء طالبا عدم الكشف عن اسمه أن الادارة الاميركية لن تسعى بعد اليوم إلى إملاء شروط أي اتفاق لحل النزاع بل ستدعم أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان، أيا يكن.

وردا على هذا الموقف، أعلنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي اليوم الأربعاء أن “هذه ليست سياسة مسؤولة ولا تخدم قضية السلام”، متحدثة لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول الأميركي “إن حلا على أساس الدولتين لا يجلب السلام ليس هدفا يريد أي كان أن يسعى إلى تحقيقه”، مضيفا أن “السلام هو الهدف، سواء أتى عن طريق حل الدولتين، إذا كان هذا ما يريده الطرفان، او عن طريق حل آخر اذا كان هذا ما يريدانه”.

وتابع “الأمر عائد إليهما، لن نملي ما ستكون عليه شروط السلام”.

وحل الدولتين، أي إسرائيل وفلسطين، “تعيشان جنبا الى جنب بامن وسلام” هو ركيزة التسوية السلمية في الشرق الاوسط التي سعى للتوصل اليها كل الرؤساء الاميركيين، ديموقراطيون وجمهوريون، على امتداد ربع قرن ونيف.

أبدى ترامب في مواقفه خلال حملته الانتخابية انحيازا لإسرائيل مع تأكيده أنه في حال انتخابه سيعمل على التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وسيتعين على نتانياهو الذي رأى في فوز “صديقه” ترامب فرصة “رائعة” بالنسبة لإسرائيل، أن يتحقق من مدى استعداده فعليا لتنفيذ وعوده في حين لا تزال سياسته الشرق أوسطية غير واضحة.

ورغم ضغوط اليمين المتطرف في حكومته اليمينية والمؤيد لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بدون اتفاق سلام، كان نتانياهو يعتزم أن يخبر ترامب بأنه لا يزال متمسكا بحل الدولتين.

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