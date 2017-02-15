الخميس 16 فبراير 2017
ترامب يصدم العرب في القضية الفلسطينية

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1 تعليق

  1. 1

    محمد بن عبد الله

    لا دولة اسمها فلسطين ولا هم يجزنون
    من يتبع امريكا يدفل الثمن غالي

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