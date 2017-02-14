حملات بتطوان ضد تجار المخدرات

أسفرت التدخلات الأمنية لمختلف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن تطوان، في مجال مكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها، خلال شهر يناير الماضي، عن توقيف أزيد من 5000 شخص وحجز أزيد من 300 كيلوغراما من مخدر الشيرا و 2028 قرصا مخدرا.

وكشفت مصادر أمنية، أن أمن تطوان نهج سياسة الضربات الاستباقية في إطار سعيه إلى محاربة الجريمة، موضحة أن هذه السياسة تعتمد على تنظيم حملات تمشيطية تستهدف إيقاف المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية، خاصة الجرائم المرتبطة بالسرقات بالخطف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، والاتجار في المخدرات بشتى أنواعها.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم باقتراف أفعال إجرامية، حسب بلاغ صادر عن ولاية أمن تطوان، صباح يومه الثلاثاء، 2420 مشتبه فيه، من بينهم 90 شخصا من أجل حمل السلاح الأبيض بدون سند مشروع، إضافة إلى 91 شخصا من أجل جرائم تتعلق بالهجرة السرية، فضلا عن توقيف 2684 شخصا من المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث محلية ووطنية .

وأضاف البلاغ نفسه، الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن هذه العمليات الأمنية أسفرت عن تسجيل 300 قضية تتعلق بحيازة وترويج المواد المخدرة.

يوسف الجوهري (تطوان)

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