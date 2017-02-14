حنات يصدم الرجاويين ويقترح العودة للرئاسة

قالت جريدة “الصباح”، أن عبد السلام حنات، الرئيس السابق للرجاء الرياضين خلط الأوراق باقتراحه بالترشح لتسيير الفريق.

وأضافت الجريدة أن “اجتماعا حضره حنات والرئيسان السابقان للرجاء امحمد أوزال ومحمد عمور أمس (الاثنين)، خصص للتداول في وضعية الفريق وتم خلاله طرح مسألة تولي حنات منصب الرئيس”.

“وأوضحت المصادر نفسها أن حنات أعرب خلال الاجتماع عن استعداده للعودة إلى رئاسة الرجاء، شريطة تلقيه الدعم والمساندة من الرؤساء السابقين. وأضافت المصادر أن بعض ممثلي المنخرطين المعارضين للرئيس الحالي سعيد حسبان يتحركون وراء تنصيب حنات. ويأمل المنخرطون من وراء عودة حنات الحصول على دعم الرؤساء السابقين في ما يتعلق بجلب موارد مالية للنادي الذي يعيش مشاكل كبيرة”، تضيف الجريدة.

وتجدون تفاصيل جديدة عن الموضوع في عدد “الصباح” ليوم غد الأربعاء.

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