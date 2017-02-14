مواضيع هامة في جريدة الصباح غدا

تقرؤون في جريدة الصباح، “تفاصيل ضباط شرطة بالناظور يدمنون الكوكايين”، إن أن “عون سلطة يفضح استعمالهم سيارة الخدمة لتسخيره في اقتناء حاجياتهم”.

وفي موضوع آخر، “بنكيران وأخنوش .. عودة الكلام”، بعدما عرفت المشاورات تقدما إيجابيا والحكومة بعد نهاية الجولة الملكية الإفريقية.

وفي خبر آخر، تجدون تفاصيل لقاء محمد بودريقة رئيس الرجاء السابق وفوزي لقجع رئيس الجامعة، الذي انتهى بالصلح بين الطرفين قدم فيه بودريقة الاعتذار.

وتجدون أيضا في العدد نفسه، تفاصيل السطو على عقار عجوز مقابل 200 درهم، وتنازلت عن هكتارات فلاحية بالخداع والنيابة العامة تضم ملفها إلى قضية عصابة محامين بأكادير.

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