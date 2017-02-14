تطورات جديدة في قضية الطفلة هبة

عرفت قضية الطفلة هبة، التي تقول عائلتها إنها تعرضت لاعتداء من طرف معلمتها بمكناس، أدى إلى وفاتها بعد أيام، تطورات جديدة.

واعتصم عدد من مديري المؤسسات التعليمية بمكناس، اليوم الثلاثاء، داخل مدرسة الأزهر، حيث كانت تدرس التلميذة هبة، التي يتهم والداها أستاذتها بالتسبب في وفاتها بعد تعريضها للعنف.

واحتج المديرون على تعرض زميلهم بمدرسة الأزهر لاعتداء جسدي من قبل عائلة التلميذة.

وكشفت مصادر”الصباح” أن والدي التلميذة وخالها، علموا بإطلاق الشرطة سراح الأستاذة بعد البحث معها، فانتقلوا إلى المدرسة بحثا عنها للقصاص منها، وعندما احتج عليهم مدير المدرسة، عرضوه لاعتداء نقل إثره إلى المستشفى.

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