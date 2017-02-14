تضامن كبير من “الأحداث المغربية” مع “الصباح” ضد الرميد

عبرت جريدة الأحداث المغربية عن تضامنها مع “الصباح”، في مقال افتتاحي في عدد اليوم الثلاثاء.

وجاء في مقال الأحداث المغربية، “اختار وزير العدل والحريات يوما ذا رمزية خاصة هو يوم 20 فبراير لكي “يجرجر” زميلنا مدير “الصباح” و”ليكونوميست” عبد المنعم الدلمي أمام القضاء، انتقاما من نبرة جرائد الدلمي غير المهادنة للحكومة.

اختيار يحمل أكثر من رمزية، ويظهر أن الرميد الذي ظل يفاخر بأنه لم يرفع دعوى قضائية واحدة ضد الجرائد فقد صبره على زملائنا “الصباح” ولم يعد قادرا هو وعبد الإله بنكيران على تحمل انتقاداتهم له وللحكومة المعينة/ المنتظرة.

طبعا الأمر ليس مستغربا، فرئيس الحكومة نفسه سبق له وخص “الصباح” بالاسم بهجومات متتالية، بل واعتبر أنه ملزم بمقاطعتها في توضيح لتصوره لوسائل الإعلام ولكيفية اشتغال وسائل الإعلام هاته وفق منطق: إما معي أو ضدي.

وطبعا لن ننتظر من “رفاق السلاح والقلم” أي من الزملاء أو من هم في حكم الزملاء أن يتضامنوا، لأن عملية التضامن في المشهد الإعلامي المغربي قائمة على أركان معينة، بموجبها ينالها البعض باستمرار ويحرم منها البعض الثاني باستمرار، وفق منطق حزبي فئوي وعلاقاتي مفضوح ولم يعد مستحق حتى الحديث عنه.

لحسن حظ “الصباح” واحدة من أقوى الجرائد في المغرب، ونبرتها يجب أن تظل بالشكل الذي تصدر به، إذ بقدر ما نحتاج جرائد مؤلفة جيوب مالكيها لصالح بن كيران ومن معه، نحتاج جرائد تسير في الاتجاه المعاكس، وإن غضبت أو أثارت حولها نقعا كثيرا، لأن التعددية تفرض ذلك.

تخيلوا أن نصبح جميعا مداحين لابن كيران ومن معه من الأهل والأحباب. سيكون الأمر رتيبا ومملا مثل أداء الجوقة إياها.

لذلك لا بأس من بعض التنويع، وكل التضامن مع زملائنا في مجموعة “ليكونوميست/ الصباح”.

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