اعتقال 3 أشخاص قتلوا شابا بمراكش

تمكنت مصالح الأمن بمراكش أمس الاثنين، من إيقاف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة قتل راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر حوالي 25 سنة.

وحسب مصدر أمني، فإن المصالح الأمنية عثرت زوال أمس على جثة رجل يبلغ من العمر حوالي 25 سنة مصاب بجروح على مستوى الرأس والوجه.

وأضاف أنه وبعد القيام، بعين المكان بالمعاينات اللازمة من طرف مصالح الأمن من شرطة قضائية وأمن عمومي وشرطة علمية وأخصائيي مسرح الجريمة، وإجراء أبحاث وتحريات واسعة النطاق، تم إيقاف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التحريات أبانت أن كلا من الهالك والأشخاص الموقوفين كانوا مدمنين على الكحول الحارقة.

وقد تم إخضاع المعنيين بالأمر لتدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة قبل تقديمهم للعدالة.

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